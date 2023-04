El nuevo empleo que le salió a Jhovanoty; no es en ‘Sábados felices’ ni en ‘Día a día’

El humorista Jhovany Ramírez, más conocido como Jhovanoty y quien ha adquirido fama por la calidad de sus imitaciones, es parte del elenco del tradicional programa Sábados Felices y de una de las emisoras más populares de la radio colombianos; sin embargo, sus seguidores se han percatado de su capacidad y ahora también pueden disfrutar de otra de sus facetas.

En huilense ha venido incursionado como podcaster con su propio programa, en el que invita a diferentes personalidades y las entrevista, alejado de las diferentes líneas editoriales de las cadenas radiales o programas de televisión en los que participa.

Su espacio se llama Face to face y allí aborda diversos temas y realiza entrevistas con su característico toque de humor, pero en las que siempre intenta conservar el foco sobre el tema por el que ha invitado a su entrevistado.

Presentadores del programa matutino 'Día a Día' donde el humorista Jhovanoty hace parte del elenco. - Foto: Foto tomada de Instagram @diaadiacaracoltv

Adicional a esto, el humorista sigue asistiendo al matutino de Caracol Televisión, ‘Día a día’, en el que alterna con el elenco habitual de este programa, uno de los más vistos por los colombianos de lunes a viernes.

Jhovanoty vivió ‘chasco’ por imitación que hizo del presidente Petro: “Qué pereza”

Dentro de las imitaciones que más le reclaman los seguidores a Jhovanoty es la del presidente Gustavo Petro, personaje que no falta en sus shows ni en las rutinas que a diario sostiene en radio y televisión.

Sin embargo, recientemente, Jhovanoty generó todo tipo de reacciones en los usuarios de TikTok, debido a un video que publicó en su cuenta personal. El comediante no dudó en expresar su incomodidad por un ‘chasco’ que pasó, a raíz de un contenido que grabó y quiso compartir en las plataformas digitales.

De acuerdo con lo relatado por el nuevo integrante de Día a día, dentro de su gira artística por todo Colombia quiso incluir un set el cual llamó Petro escucha, donde imitaba al presidente Gustavo Petro y le daba un tono divertido. Este espacio funcionó como escenario para interactuar con sus espectadores y fanáticos, tocando diversos temas graciosos.

No obstante, al querer publicar un fragmento de este show, usuarios comenzaron a denunciar y reportar el video, haciendo que Facebook lo bajara y no lograra ser visto por los interesados. Jhovanoty no dudó en mencionar que sabía que eran personas que no estaban cómodas con este humor, pero lo que buscaba era despertar risas y divertir.

“Imagínense que, en la gira, la gira que estoy haciendo por Colombia, estoy haciendo un ejercicio que le puse Petro escucha. Es un set del show donde la gente le pregunta al ‘presidente’ y yo respondo inmediatamente a las preguntas que me hacen. Es un ejercicio que sale muy bacano, muy chévere, porque es una interacción, es improvisado”, relató al inicio del video.

El humorista Jhovanoty no estará más en Tropicana, porque se va para la televisión - Foto: Instagram @peretantico

El humorista mencionó lo mucho que demoró en subir el contenido a su cuenta de Facebook, por lo que le daba pereza ver tantos “apasionamientos” que nublaban el carácter y la inteligencia de la gente.

“Hoy subí el primer capítulo, tal vez se demoró 15 o 20 minutos en estar al aire en Facebook y mis redes sociales, pero ya en Facebook lo reportaron y me lo hicieron bajar. Qué pereza, qué pereza que la gente se llene de tantos apasionamientos”, dijo.

No obstante, hizo un llamado de atención y pidió que no lo vieran como una contraparte de temas políticos, ya que todo estaba basado en su propósito de vida y las ganas de hacer reír a la gente, uniéndola con temas divertidos y fuera de la rutina.

El humorista Jhovanoty está incursionando en el mundo de las entrevista scon su programa 'Face to face'. - Foto: Instagram @peretantico

“Ojo, ojo con tantos apasionamientos porque nubla el carácter, nubla la inteligencia. Diviértanse así, tanto como las personas que se divirtieron en ese video, de eso de trata, de divertirnos, de pasar chévere, de entretenernos. Yo no le voy a decir a quién tiene que apoyar, no voy a decirle si estuvo bien o mal su voto. Mi propósito en la vida es unir a las familias, a los colombianos, unir a las personas en torno a la risa… Ese es mi trabajo, yo no estoy aquí para causar malestar, no me miren como un enemigo, lo único que quiero es que se diviertan”, afirmó.

“Voy a volver a subir el video, espero que las cuatro o cinco tías que comenzaron a reportar el video y el contenido ojalá no lo hagan”, puntualizó, agregando: “Sé que van a recibir este contenido muy bien, espero que me ayuden a compartirlo”.