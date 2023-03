Les cierran las puertas en Medellín a comediantes que se burlaron del feminicidio de la DJ Valentina Trespalacios

Los generadores de contenido del canal de YouTube Fuck News no fueron autorizados para presentarse nuevamente en el teatro de la Universidad de Medellín, luego de causar polémica por incluir el feminicidio de la DJ Valentina Trespalacios en su show de comedia.

Camilo Pardo y Camilo Sánchez no podrán emitir sus chistes desde estas instalaciones por decisión de los directivos, impulsados por varias protestas de la comunidad académica desde donde se pidió cerrarles las puertas de la institución por la crueldad de sus mensajes.

Aunque tienen varias ‘perlas’ acumuladas que han sido reprochadas ampliamente por medio de las redes sociales y los pasillos de la Universidad, la gota que rebosó la copa fue la postura que asumieron frente al crimen de la artista a manos de un estadounidense.

Ellos hablaron en ‘clave’ sobre el feminicidio, armando chistes con base en las pruebas que fueron reveladas por la Fiscalía. Las palabras fueron calificadas por el defensor de la familia de la víctima como infames y aseguró que la violencia no puede ser un chiste.

La DJ Valentina Trespalacios fue asesinada por su pareja, el estadounidense John Poulos, quien descubrió que tenía una relación paralela.

Con base en la lluvia de críticas y los cuestionamientos, la Universidad de Medellín compartió un comunicado dando por terminado el proceso de contratación que estaba tramitando con los humoristas para que se presentaran en el teatro este 7 de marzo.

Empezó diciendo que las tablas que pisaron los humoristas es una de las infraestructuras culturales más importantes de la ciudad, abierto al público desde 1995. Por allí han pasado, al igual que ellos, artistas de la talla de Suso El Paspi y El Águila Descalza.

Luego se detalló que Fuck News rentó el teatro en octubre de 2022 con una temática cuestionada que “generó protestas y cuestionamiento de personas y colectivos al interior y por fuera de la Universidad, los cuales nos motivaron reflexiones acerca de la misión”.

En esa oportunidad, también se burlaron de la muerte de una mujer. Se trataba de Isabella Montoya Gómez y citaron la escena en un tono burlesco. Ella fue arrollada por un bus de servicio público cuando trataba de frenar un atraco que estaba sufriendo.

Teatro de la Universidad de Medellín. - Foto: Tomada de la cuenta de Twitter de @teatrodem.

Uno de ellos señaló: “En Medellín estaba en la calle una chica. Llega un señor a robarle en cicla a robarle el celular. Le roba el celular y ella: no, espere. Le coge la camiseta y, entre ese forcejeo, pasa un bus y se lleva a la vieja (risas). La dejó sin señal. Le cortó los datos”.

Sin embargo, la decisión de cancelar la contratación con los comediantes de Fuck News tuvo relación con el crimen de la artista Valentina Trespalacios, mensaje que se emitió por fuera de la ciudad de Medellín, pero que generó una ola más profunda de críticas.

“Este año, en una presentación fuera de Medellín, los mismos artistas generaron de nuevo polémica nacional por su intervención en referencia a las circunstancias relacionadas con un feminicidio ampliamente difundido por los medios”, aclaró la institución universitaria.

Pero no fue una conclusión apresurada, según fue revelado en el comunicado. Esto fue resultado de una reflexión sobre el humor y sus límites, “que no son otros que el respeto a la dignidad de las personas”, posición que comparten varios usuarios en las redes sociales.

Universidad de Medellín les cierra las puertas del teatro a los humoristas que se burlaron del crimen de Valentina Trespalacios. - Foto: Guillermo Torres /Semana

Se aclaró que no es un veto impuesto a los comediantes: “Consideramos que el hecho de reservarnos el derecho de culminar o no los procesos de contratación no se constituye en censura, toda vez que es parte de nuestra misión plantearle a la comunidad universitaria y a la sociedad la discusión necesaria sobre la pertinencia de permitir, en nombre del humor, lesionar la dignidad de las personas”, concluyó la Universidad de Medellín en el texto.