El mandatario local aseguró que le gusta que el sector vaya a tener más presupuesto, la prevención en salud y que se acaben las EPS, que no prestan un buen servicio.

“Tres cosas que me gustan de la reforma a la salud”: alcalde de Medellín, Daniel Quintero, defendió la propuesta del Gobierno

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se refirió a la reforma a la salud presentada por el Gobierno ante el Congreso hace varias semanas. Como era de esperarse, por su conocida cercanía ideológica con el presidente Gustavo Petro, Quintero defendió esa propuesta y destacó tres puntos en específico del proyecto.

“Tres cosas que me gustan de la reforma a la Salud: 1. Aumenta presupuesto en salud. 2. Médicos irán a casas a tocar las puertas para evaluar la salud de la familia. Prevenir es mejor que curar. 3. Se acaban las EPS que se quedaban con los recursos públicos. Las buenas siguen”, afirmó el alcalde de Medellín.

Tres cosas que me gustan de la reforma a la Salud:

1. Aumenta presupuesto en salud.

2. Médicos irán a casas a tocar las puertas para evaluar la salud de la familia. Prevenir es mejor que curar.

3. Se acaban las EPS que se quedaban con los recursos públicos. Las buenas siguen. — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) February 28, 2023

Sobre el primer punto, es decir, el incremento de los recursos en la salud, aunque en el proyecto como tal no se habla de mayor destinación de dineros a ese sector, eso se detalla en la adición presupuestal que presentó el Gobierno recientemente al Congreso en la que busca inyectarle más recursos a la salud, cuando está a punto de discutirse la reforma.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, destacó que la salud vaya a tener más recursos. - Foto: DIEGO ANDRES ZULUAGA

Por ejemplo, en el caso de la salud, el presidente Petro adicionó 3,5 billones de pesos a ese sector para este año, por lo que queda con un rubro de 53 billones de pesos en total. Según dijo Petro, serán para “programas de atención primaria y prevención en salud”, así como para la Adres, la entidad que, según la reforma a la salud, centralizará los recursos y reemplazaría en gran parte el papel que hoy cumplen las EPS.

Precisamente, el segundo punto al que hace referencia Quintero, de la prevención en salud, es una de las pocas propuestas que desde todos los sectores han rescatado de la reforma, que señalan que es necesario enfocarse en la atención primaria y en la prevención de las enfermedades.

El alcalde Daniel Quintero defendió la propuesta del Gobierno. Bogotá, octubre 13 de 2021 Foto: Juan Carlos Sierra-Revista SEMANA - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Sin embargo, la idea de que un “médico vaya hasta la casa” ha sido cuestionada por algunos sectores y expertos, porque según las cifras que se tienen sobre el personal de salud y especialistas, no sería un tema sencillo de abordar para tener la amplia cobertura que se requiere en todo el país.

Sobre el tercer punto, de que se puedan eliminar varias de las EPS, es uno que ha generado una profunda polémica y que sigue siendo el meollo de la reforma. Por un lado, el Gobierno considera que la intermediación de las Empresas Prestadoras de Salud no es necesaria y que los recursos se pueden entregar a través de la Adres directamente a los hospitales de todo el país. Sin embargo, otros expertos y sectores políticos alertan que sin las EPS el sistema de salud podría verse inmerso en una crisis.

Uno de ellos ha sido el exministro de Salud, Fernando Ruiz, quien le contestó al representante del Pacto Histórico Agmeth Escaf y al presidente Gustavo Petro que no está de acuerdo con acabar con las EPS.

El alcalde de Medellín está de acuerdo con que las EPS que no cumplen se acaben. - Foto: DIEGO ANDRES ZULUAGA

“Usted se pregunta qué pasaría si usted, durante ese año al que se refiere, Dios no lo quiera, le dé un cáncer. Cuesta entre 30 y 300 millones de pesos al año. ¿Quién paga esos 298 millones que hacen falta para recuperar su salud? No los paga usted, no los paga la gente, los paga la EPS. Ese es el nivel de protección financiera que hoy tenemos, colombianos, y es lo que este engendro de reforma a la salud quiere acabar”, aseguró Ruiz.

Sin embargo, Petro le contestó que las EPS no son quienes se encargan de ese proceso. “¿Quién le dijo a usted que si alguien asegurado se enferma de cáncer el pago lo hace la EPS? La IPS factura y el pago sale de los fondos públicos o contributivos de la salud, que también son públicos. Que el exministro no malinforme a la gente”, aseguró el presidente Gustavo Petro.