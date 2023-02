“No informe mal a la gente”: fuerte despachada del presidente Petro al exministro Fernando Ruiz por criticar la reforma a la salud

Un fuerte agarrón se registró entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el exministro Fernando Ruiz por la reforma a la salud, ring de pelea que se trasladó a Twitter, el jefe de Estado lanzó un fuerte dardo a Ruiz señalando que “estaba informando mal a la gente”.

El mandatario colombiano no ocultó su disgusto por el trino que publicó el exministro de Salud Ruiz, quien criticó abiertamente la reforma y el revolcón que plantea al sistema especialmente para enfermedades complejas como el cáncer.

“¿Quien le dijo a usted que si alguien asegurado se enferma de cáncer el pago lo hace la EPS? La IPS factura y el pago sale de los fondos públicos o contributivos de la salud, que también son públicos. Que el exministro no malinforme a la gente”, trinó Petro.

Quien le dijo a usted que si alguien asegurado se enferma de cáncer el pago lo hace la EPS? La IPS factura y el pago sale de los fondos públicos o contributivos de la salud, que tambien son públicos.



Que el exministro no malinforme a la gente https://t.co/sLsS5XHtkZ — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 24, 2023

La postura de Petro se dio por el video que publicó Ruiz en Tik Tok, allí el exfuncionario del Gobierno del expresidente Iván Duque se despachó contra la reforma a la salud, en lo cual se convirtió en su debut en esa red social.

Este video del ex ministro Fernando Ruíz destruyendo la “explicación” del Representante Agmeth Escaf sobre las EPS es impresionante. pic.twitter.com/Qk4tWvBsvG — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) February 24, 2023

En el video, que incluye efectos de sonido divertidos, planos de Ruiz agarrándose la cabeza por lo que escucha y otras palabras que cuestionan lo que dicen desde la oposición, se descartaron dos argumentos que hace unos días compartió en otro video, el político y presentador Agmeth Escaf.

Agmeth Escaf, representante a la Cámara por el Pacto Histórico - Foto: Guillermo Torres /Semana

“¿Sabías que las EPS ganan más plata cuando no hacen su trabajo? Las EPS funcionan como una aseguradora, sí, así como cuando pagas el seguro de tu carro, de tu moto. Te choques o no, igual, tienes que pagar”, se ve diciendo al representante del Pacto Histórico, Agmeth Escaf.

El exministro de Salud, Fernando Ruiz, creó su cuenta en TikTok para referirse a la reforma del sector. - Foto: Captura de pantalla @fernandoruizgomez_

“Representante, de cada 100 pesos que en el año pasado el Gobierno dio a la EPS para cubrir la salud de los colombianos, se gastaron 94 pesos pagando las atenciones en salud”, le contestó Ruiz en su video.

Gustavo Petro - Foto: Presidencia

Nuevamente, aparece el presidente de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

“Te enfermes o no, la Adres, que es la entidad encargada de manejar los dineros de la salud, le transfiere a las EPS el dinero que vales tú para el sistema. 1.120 mil pesos y un 1.777.000 pesos por año por cada uno de nosotros”.

El exministro de Salud, Fernando Ruiz, creó su cuenta en TikTok para referirse a la reforma del sector. - Foto: Captura de pantalla @fernandoruizgomez_

La respuesta esta vez incluyó un ejemplo muy cercano. “Usted se pregunta qué pasaría si usted, durante ese año al que se refiere, Dios no lo quiera, le dé un cáncer. Cuesta entre 30 y 300 millones de pesos al año. ¿Quién paga esos 298 millones que hacen falta para recuperar su salud? No los paga usted, no los paga la gente, los paga la EPS. Ese es el nivel de protección financiera que hoy tenemos, colombianos, y es lo que este engendro de reforma a la salud quiere acabar”, replicó con contundencia Ruiz, quien cumplirá 65 años el próximo 26 de febrero.

Por último, aparece la parte del video en que Escaf asegura: “Si te enfermas, las EPS pierden, porque tienen que invertir plata en ti. Si no te enfermas y no usas el sistema, ellos ganan”.

Como respuesta, Ruiz pidió que se informe más.

“Representante, no hay que tomar posición sin haber tenido información y sin haber dado un debate a profundidad. Es lo que necesita esta reforma. Es una responsabilidad histórica para todo el Congreso de la República, aquí los colombianos nos estamos jugando la vida”, concluyó.

Reforma a la salud: Defensoría del Pueblo presentó un decálogo de avances y retos del sector; esto fue lo que resaltó

Durante tres y horas y treinta minutos, diferentes actores importantes en el sector de salud hablaron del sistema. El espacio, que fue nombrado como el Primer Encuentro Jurídico del Sector Salud, toma importancia si se tiene en cuenta que para garantizar una buena atención es necesaria la coordinación administrativa del Ministerio de Salud y la protección de los usuarios que brinda la Defensoría.

Carlos Camargo, Defensor del Pueblo - Foto: Foto: suministrada a Semana

En ese sentido, el Defensor deltambién se establece que el principal logro del sistema de salud es la cobertura universal, la cual se acerca al 99 % de la población. “Aun así, hay que superar el déficit e inequitativa distribución en la disponibilidad y accesibilidad de los servicios, en especial para los habitantes de las zonas más alejadas y dispersas de nuestra geografía”, señalaron. la salud.

“Hay un reconocimiento de la salud como un derecho fundamental, sin discusión jurídica al respecto; sin embargo, el desafío para la materialización efectiva del derecho está en mejorar la oportunidad de la atención, en especial de medicina especializada, así como en tratamientos y medicamentos”, afirmó Camargo sobre el primer punto del Decálogo.

Vocera de la Cumbre Social y Política por una Reforma Estructural al Sistema de Salud, Ana María Soleibe, en la radicación del proyecto de reforma a la salud. - Foto: Ministerio de Salud y Protección Social

En segundo lugar, indicó que, aunque el sistema ha logrado un bajo gasto de bolsillo para los hogares; se debe superar la cantidad de barreras y trámites que obligan a muchas familias a preferir pagar en los canales comerciales los servicios y medicamentos.

Presidente del Colegio Médico de Bogotá, Hermán Bayona, en la radicación del proyecto de reforma a la salud. - Foto: Ministerio de Salud y Protección Social

En el resumen de la Defensoría también se establece que el principal logro del sistema de salud es la cobertura universal, la cual se acerca al 99% de la población. “Aun así, hay que superar el déficit e inequitativa distribución en la disponibilidad y accesibilidad de los servicios, en especial para los habitantes de las zonas más alejadas y dispersas de nuestra geografía”, señalaron.

Radicación del proyecto de reforma a la salud. - Foto: Ministerio de Salud y Protección Social

Otro de los temas importantes, es el talento humano en salud, que expresó Camargo, ha aumentado y sus condiciones laborales han mejorado, en la medida que se han erradicado modalidades como las cooperativas. Pero el desafío está en superar el déficit que se sigue viviendo con la inequitativa distribución de médicos y en particular de especialistas. Además de la homologación de algunas profesiones de salud y la dignificación de las profesiones.

El decálogo del órgano constitucional también resalta la existencia de un sistema de aseguramiento equitativo, con una prima de aseguramiento consistente en una UPC (unidad de pago por capitación), tanto para la población del régimen contributivo, como para el régimen subsidiado. Y el desafío consiste en que se implemente en la realidad, más allá de las normas y regulación, una UPC diferencial para zonas dispersas y población que requiere atención con enfoque diferencial.