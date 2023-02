Confidenciales Reforma a la salud: Agmeth Escaf explica por qué las “EPS ganan más cuando no hacen su trabajo”

Dos días después de que el presidente Gustavo Petro socializara la reforma a la salud con los colombianos desde el balcón de la Casa de Nariño, algunos congresistas del Pacto Histórico comenzaron a hacer pedagogía en redes sociales, entre ellos el expresentador de televisión Agmeth Escaf.

El ahora presidente de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, subió un video argumentando la necesidad de darle un giro al sistema de salud.

En la grabación, comienza diciendo: “¿Sabías que las EPS ganan más plata cuando no hacen su trabajo? A ver te explico, las EPS funcionan como una aseguradora, así como cuando pagas el seguro de tu carro o de tu moto. Te choques o no, igual tienes que pagar. Pero a la aseguradora le conviene que tú no te choques porque si pasa, ellos tienen que responder. En la salud pasa igual”.

Acerca de la reforma a la salud encabezada por la ministra Carolina Corcho, que no ha sido respaldada por algunos miembros del gabinete ministerial, como Alejandro Gaviria, Agmeth Escaf, que en el pasado tuvo roces políticos con Gustavo Bolívar, añadió:

“La Adres le transfiere a las EPS el dinero que vales tú para el sistema, $1′121.000 y $1′771.000 por año por cada uno de nosotros. Si te enfermas, las EPS pierden porque tienen que invertir plata en ti, que se traduce en prestaciones económicas o asistenciales, que es atenderte. Y si no te enfermas o usas el sistema, ellos ganan”.

En el actual modelo las EPS ganan más cuando NO hacen su trabajo; es decir, cuando no prestan el servicio de salud a sus afiliados.



Aquí explico la razón y el porqué es necesaria una #ReformaALaSalud urgente. Daremos una discusión democrática, profunda y responsable.⚕️ pic.twitter.com/SCOhy9xqio — AGMETH ESCAF (@agmethescaf) February 16, 2023

Escaf cerró su explicación con la sugerente frase: “¿Aún tienes dudas del porqué hay que cambiar el sistema?”, aunque además de los colombianos, el Pacto Histórico deberá convencer el visto bueno a la reforma a la salud.