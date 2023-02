Exministro Fernando Ruiz le respondió al presidente Petro, quien le criticó video en TikTok sobre reforma a la salud | ¿Qué dijo?

La reforma a la salud ha ocupado titulares, programas y debates en todos los círculos de la sociedad. La magnitud del cambio que se busca, de ser aprobada, es histórica. Y por eso mismo el tema tiene tanto de largo como de ancho. Pero entre los temas más comentados está el papel de las EPS, Entidades Promotoras de Salud.

En ese sentido, en los últimos días el exministro de Salud Fernando Ruiz debutó en TikTok con un video de 2 minutos y 8 segundos. Allí, en tres ideas, contradijo los argumentos que el representante del Pacto Histórico, Agmeth Escaf, había presentado apoyando la reforma.

El exministro de Salud, Fernando Ruiz, creó su cuenta en TikTok para referirse a la reforma del sector. - Foto: Captura de pantalla @fernandoruizgomez_

Luego, el mismo presidente de Colombia, Gustavo Petro, le salió al paso y le pidió a Ruiz no “malinformar”.

“¿Quién le dijo a usted que si alguien asegurado se enferma de cáncer, el pago lo hace la EPS? La IPS factura y el pago sale de los fondos públicos o contributivos de la salud, que también son públicos. Que el exministro no malinforme a la gente”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

Como respuesta, a través del mismo medio, Ruiz le contestó: “Sí, presidente, la EPS mancomuna los fondos y riesgos. Usa los recursos de quienes no consumen en quienes demandan, hacen el ajuste actuarial del gasto y la gestión del riesgo. Eso es un asegurador. Protege la exposición de las familias al riesgo de salud. Por eso son eficientes”.

Sí, presidente, la EPS mancomuna los fondos y riesgos. Usa los recursos de quienes no consumen en quienes demandan, hacen el ajuste actuarial del gasto y la gestión del riesgo. Eso es un asegurador. Protege la exposición de las familias al riesgo de salud. Por eso son eficientes https://t.co/Cq5YdMSgg3 — Fernando Ruiz (@Fruizgomez) February 24, 2023

Fernando Ruiz se estrenó en TikTok y se despachó contra Agmeth Escaf por reforma a la salud: “Nos estamos jugando la vida”

En el video, que incluye efectos de sonido divertidos y planos de Ruiz agarrándose la cabeza, se descartaron dos argumentos que compartió el político y presentador del Pacto Histórico.

“¿Sabías que las EPS ganan más plata cuando no hacen su trabajo? Las EPS funcionan como una aseguradora, sí, así como cuando pagas el seguro de tu carro, de tu moto. Te choques o no, igual, tienes que pagar”, se ve diciendo al representante del Pacto Histórico, Agmeth Escaf.

“Representante, de cada 100 pesos que en el año pasado el Gobierno dio a la EPS para cubrir la salud de los colombianos, se gastaron 94 pesos pagando las atenciones en salud”, le contestó Ruiz en su video.

Nuevamente, aparece el presidente de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

“Te enfermes o no, la Adres, que es la entidad en encargada de manejar los dineros de la salud, le transfiere a las EPS el dinero que vales tú para el sistema. 1.120 mil pesos al mes y 1.777.000 pesos por año por cada uno de nosotros”.

La respuesta esta vez incluyó un ejemplo muy cercano. “Usted se pregunta qué pasaría si usted, durante ese año al que se refiere, Dios no lo quiera, le dé un cáncer. Cuesta entre 30 y 300 millones de pesos al año. ¿Quién paga esos 298 millones que hacen falta para recuperar su salud? No los paga usted, no los paga la gente, los paga la EPS. Ese es el nivel de protección financiera que hoy tenemos, colombianos, y es lo que este engendro de reforma a la salud quiere acabar”, replicó con contundencia Ruiz, quien cumplirá 65 años el próximo 26 de febrero.

Agmeth Escaf, representante a la Cámara por el Pacto Histórico.

Por último, aparece la parte del video en que Escaf asegura: “Si te enfermas, las EPS pierden, porque tienen que invertir plata en ti. Si no te enfermas y no usas el sistema, ellos ganan”.

Como respuesta, Ruiz pidió que se informe más.

“Representante, no hay que tomar posición sin haber tenido información y sin haber dado un debate a profundidad. Es lo que necesita esta reforma. Es una responsabilidad histórica para todo el Congreso de la República, aquí los colombianos nos estamos jugando la vida”, concluyó.