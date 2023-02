Fernando Ruiz se estrenó en TikTok y se despachó contra Agmeth Escaf por reforma a la salud: “Nos estamos jugando la vida”

El nombre y la imagen de Fernando Ruiz se conocieron ampliamente durante los dos primeros años de la pandemia de la covid-19. Con tono sereno, certero y con la experiencia de prácticamente toda una vida dedicada a la salud, salió cada día ante un país expectante a confirmar noticias graves, a hacer llamados al autocuidado y también a anunciar otras buenas nuevas.

Ahora, cuando ya no es ministro de Salud, pero si con la autorización moral para hablar del tema y apoyado en la confianza que generó en la opinión pública, se ha referido incesantemente, con preocupación y en un tono más controvertido, a la reforma a la salud que lidera Carolina Corcho.

Para noviembre de 2021, el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus se reunió con el exministro de Salud, Fernando Ruiz, durante la Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra. - Foto: Tedros Adhanom Ghebreyesus/Twitter

Es que ese equilibrio de poderes y opiniones tan necesario, ante una propuesta de la magnitud de la reforma, hace pensar en que lo que hace unos meses se cuestionó mucho, hoy puede beneficiar al país. Sí, cabe recordar la falta de apoyo del gobierno de Gustavo Petro para que Ruiz se convirtiera en director de la OPS cuando era un gran opcionado.

Las cosas así, con una reforma por delante y está en vez no con un traje formal, sino con un saco de Harvard, el exministro de Salud trasladó sus cuestionamientos a la red social más prometedora de este momento, TikTok. En un vídeo de 2 minutos y 8 segundos debutó en un formato más cercano y con argumentos de su nivel.

En el vídeo, que incluye efectos de sonido divertidos, planos del Ruiz agarrándose la cabeza por lo que escucha y otras palabras que cuestionan lo que dicen desde la oposición, se descartaron dos argumentos que hace unos días compartió en otro vídeo, el político y presentador Agmeth Escaf.

Agmeth Escaf, es representante a la Cámara por el Pacto Histórico y presidente de la Comisión Séptima, donde comenzará el debate de la reforma a la salud.

“¿Sabías que las EPS ganan más plata cuando no hacen su trabajo? Las EPS funcionan como una aseguradora, sí así como cuando pagas el seguro de tu carro, de tu moto. Te choques o no igual, tienes que pagar”, se ve diciendo al representante del Pacto Histórico, Agmeth Escaf.

“Representante de cada 100 pesos que en el año pasado el Gobierno dio a la EPS para cubrir la salud de los colombianos, se gastaron 94 pesos pagando las atenciones en salud”, le contestó Ruiz en su vídeo.

Nuevamente, aparece en el vídeo, el presidente de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

“Te enfermes o no, la Adres, que es la entidad en encargada de manejar los dineros de la salud, le transfiere a las EPS el dinero que vales tú para el sistema. 1.120 mil pesos y un 1.777.000 pesos por año por cada uno de nosotros”.

El exministro de Salud, Fernando Ruiz, creó su cuenta en TikTok para referirse a la reforma del sector. - Foto: Captura de pantalla @fernandoruizgomez_

La respuesta esta vez incluyó un ejemplo muy cercano. “Usted se pregunta qué pasaría si usted, durante ese año al que se refiere, Dios no lo quiera, le dé un cáncer. Cuesta entre 30 y 300 millones de pesos al año. ¿Quién paga esos 298 millones que hacen falta para recuperar su salud? No los paga usted, no los paga la gente, los paga la EPS. Ese es el nivel de protección financiera que hoy tenemos colombianos y es lo que este engendro de reforma a la salud quiere acabar”, replicó con contundencia Ruiz, quien cumplirá 65 años el próximo 26 de febrero.

Por último, aparece la parte del vídeo en el que Escaf asegura, “si te enfermas, las EPS pierden, porque tienen que invertir plata en ti. Si no te enfermas y no usas el sistema, ellos ganan”.

Como respuesta, Ruiz pidió que se informe más.

“Representante no hay que tomar posición sin haber tenido información y sin haber dado un debate a profundidad. Es lo que necesita esta reforma. Es una responsabilidad histórica para todo el Congreso de la República, aquí los colombianos nos estamos jugando la vida”, concluyó.