“No es cierto lo que dice el exministro Fernando Ruiz en un TikTok”: Ministra Carolina Corcho

La ministra de Salud, Carolina Corcho, tenía planeado asistir a la Cumbre de Antioquia por la Reforma Estructural al Sistema de Salud que se llevó a cabo en la Universidad de Antioquia. No obstante, señaló que su vuelo se retrasó y tuvo que hacer una intervención virtual haciendo uso de su celular. Allí aprovechó para defender la reforma a la salud y para arremeter contra su antecesor, el exministro Fernando Ruiz.

La jefa de la cartera de salud insistió en que la iniciativa y el articulado que incluía fueron construidos de la mano de la sociedad civil, pese a que ha sido objeto de fuertes críticas por el hermetismo con el que se diseñó la propuesta.

Y destacó tres elementos centrales de la propuesta. “Hay que hacer un reconocimiento de que, efectivamente, el sistema de salud tiene avances, pero también tiene muchos problemas”, dijo la ministra Corcho.

Advirtió que esta realidad es palpable sobre todo en el desigual acceso al sistema de salud. Sostuvo que eso se ve reflejado en la “pobre respuesta” en indicadores de salud pública que tienen que ver con el bienestar de niños, niñas y madres.

“No solo en el territorio disperso y rural, también en las grandes ciudades, que ponen a Colombia entre los peores países del mundo en indicadores como la tasa de mortalidad. Es es inaceptable, porque estamos hablando de mortalidad evitable, de población vulnerable”, sostuvo la ministra.

Pero las cifras no le dan la razón a la jefa de la cartera de salud. No es cierto que Colombia sea uno de los países con tasas de mortalidad más altas del mundo. De hecho, según los datos que recopila el Banco Mundial, Colombia ocupa el puesto 143 entre los países de todo el planeta en lo que se refiere a tasa de mortalidad en un año por cada 1.000 personas.

La ministra de Salud y Protección Carolina Corcho presentó la reforma a la salud en el Congreso el pasado 13 de febrero. - Foto: Ministerio de Salud y Protección Social

Aun si la ministra se refería a las tasas de mortalidad en otras poblaciones, como niños y niñas, sus declaraciones no son acertadas. El Banco Mundial muestra que Colombia ocupa el puesto 110 en la tasa de mortalidad de bebés por cada 1.000 nacidos vivos.

No obstante, es cierto que la desigualdad en el acceso a los servicios de salud en territorio nacional es uno de los obstáculos que el país debe superar.

La ministra de Salud, Carolina Corcho, ha visitado varias regiones del país para hablar sobre la reforma que está impulsando. - Foto: Ministerio de Salud y Protección Social

“También tenemos un sistema de salud que tiene una crisis financiera innegable”, señaló la ministra. Y argumentó que las cuentas por pagar superan los 23 billones de pesos. “En ese sentido, eso requiere una propuesta de cambio”, agregó.

La pelea por el TikTok del exministro Ruiz

La ministra Corcho también se refirió a una publicación que hizo el exministro Fernando Ruiz a través de la popular red social TikTok. Allí Ruiz rebate algunas de las afirmaciones que hace el representante a la Cámara del Pacto Histórico Agmeth Escaf, quien también es presidente de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, donde se debatirá primero la reforma a la salud.

Escaf señaló que las EPS “ganan más cuando no hacen su trabajo” y señaló que funcionan igual que el seguro de un carro o una moto. “Representante, de cada 100 pesos que en el año pasado el Gobierno dio a la EPS para cubrir la salud de los colombianos, se gastaron 94 pesos pagando las atenciones en salud”, le respondió Ruiz a través de TikTok.

“Usted se pregunta qué pasaría si usted, durante ese año al que se refiere, Dios no lo quiera, le dé un cáncer. Cuesta entre 30 y 300 millones de pesos al año. ¿Quién paga esos 298 millones que hacen falta para recuperar su salud? No los paga usted, no los paga la gente, los paga la EPS. Ese es el nivel de protección financiera que hoy tenemos, colombianos, y es lo que este engendro de la reforma a la salud quiere acabar”, detalló Ruiz.

Pues bien, en su intervención de este 24 de febrero la ministra Corcho arremetió contra la explicación que dio el exfuncionario.

El exministro de Salud, Fernando Ruiz, creó su cuenta en TikTok para referirse a la reforma del sector. - Foto: Captura de pantalla @fernandoruizgomez_

“No es cierto lo que está diciendo en un TikTok el exministro de Salud Fernando Ruiz”, dijo la ministra actual. “Todos los tratamientos siempre los ha pagado el Estado con recursos públicos, lo que hacen las EPS es administrar esos recursos públicos y cuando usted se enferma, los que no nos enfermamos pagamos con la concurrencia, con recursos solidarios esa enfermedad”, indicó la ministra.

Y, además, señaló que le “preocupa” el hecho de que el exministro “salga a decirle al país que son recursos privados de las EPS”.