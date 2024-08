El oscuro pasado de Karlos Nassar, el pesista búlgaro que ganó oro en París 2024; estuvo condenado a cárcel

En la mañana de este viernes 9 de agosto se llevó a cabo la competencia de Halterofilia de los Juegos Olímpicos de París 2024 y aunque fueron muchos los representantes que se disputaron los primeros lugares, fue el búlgaro Karlos Nasar quien se colgó la medalla de oro, seguido por el colombiano Yeison López, que obtuvo la medalla de plata.

El pesista búlgaro logró destacar en la competencia por la facilidad con la que alzaba los diferentes pesos. Sin embargo, al convertirse en tendencia por su gran logro en las justas olímpicas del presente año, se revivió el momento en el que el deportista tuvo problemas legales, e incluso llegó a él una condena.

PARIS, FRANCE - AUGUST 09: Karlos May Nasar of Team Bulgaria performs a snatch during the Weightlifting Men's 89kg on day fourteen of the Olympic Games Paris 2024 at South Paris Arena on August 09, 2024 in Paris, France. (Photo by David Ramos/Getty Images) | Foto: Getty Images

El pesista, que fue campeón del mundo de Halterofilia en 2021 y 2022, recibió la condena de siete meses de cárcel, por conducir un todoterreno bajo efectos de drogas y sin tener la documentación reglamentaria.

Según lo sucedido, el halterófilo que en su momento tenía 18 años, intentó en el mes de julio, escapar de una patrulla de la policía que intentó detenerlo para un control rutinario de tráfico. Al ser esto un grave delito, la condena hacia Nasar fue emitida por el tribunal lde la ciudad de Pomorie, a orillas del Mar Negro. Sin embargo, el deportista llegó a un acuerdo con la fiscalía.

Si bien Karlos logró una negociación, todo se dio teniendo una condición de por medio, si en los próximos tres años volvía a cometer otro delito, la condena se haría efectiva de inmediato, pero el deportista aceptó su error y se enfocó en el deporte.

El problema se dio cuando el deportista protagonizó una persecución policial durante más de 20 kilómetros, en la que tuvo resistencia a los agentes de seguridad en el momento en el que lograron detener el vehículo.

Al realizarle pruebas al pesista búlgaro, se encontró que Karlos Nassar había tomado anfetaminas y metanfetaminas, aunque en entrevistas más de una vez negó el incidente.

PARIS, FRANCE - AUGUST 09: Gold medallist Karlos May Nasar of Team Bulgaria (C), Silver medallist Yeison Lopez of Team Colombia (L) and Bronze medallist Antonino Pizzolato of Team Italy (R) pose for a selfie on the podium during the Weightlifting Men's 89kg medal ceremony after the Weightlifting Men's 89kg on day fourteen of the Olympic Games Paris 2024 at South Paris Arena on August 09, 2024 in Paris, France. (Photo by Lars Baron/Getty Images) | Foto: Getty Images

“Lo siento, he cometido un error y me doy cuenta. No volverá a ocurrir, me concentraré en el deporte y en el campeonato europeo (en Armenia en el mes de abril de dicho año)”, dijo el pesista búlgaro en bTV.

Vale la pena mencionar que el deportista búlgaro, ganó el oro en el Mundial de Tashkent, en Uzbekistán en el año 2021 en la categoría de hasta 81 kilos y también en el Mundial de Bogotá en diciembre de 2022 en el grupo de hasta 88 kilos.

¿Quién ganó la medalla de plata en Halterofilia en los Juegos Olímpicos París 2024?

Colombia sumó una nueva medalla de plata al medallero del país en los Juegos Olímpicos París 2024, a nombre de Yeison López en la disciplina de halterofilia en la categoría 89 kg, luego de demostrar una gran habilidad.

Silver medalist Yeison Lopes of Colombia celebrates on the podium during the medal ceremony for the men's 89kg weightlifting event at the 2024 Summer Olympics, Friday, Aug. 9, 2024, in Paris, France. (AP Photo/Kin Cheung) | Foto: AP