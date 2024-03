El príncipe Guillermo agradece mensajes de apoyo para el rey Carlos y la princesa de Gales

Guillermo se alejó temporalmente de sus deberes públicos el mes pasado para ayudar a cuidar a Catalina y sus hijos después de su operación por una afección no revelada. No se espera que la princesa de Gales, conocida antes como Kate Middleton, reanude sus funciones públicas hasta abril.

“Su ausencia está ejerciendo mucha presión sobre los otros miembros de la familia real, que ciertamente están a la altura”, dijo Sally Bedell Smith, autora de Prince Charles: The Passions and Paradoxes of an Improbable Life (El príncipe Carlos: las pasiones y paradojas de una vida improbable). “Y tener a una de las grandes estrellas de la familia real, la princesa de Gales, en recuperación de una cirugía” magnifica esas tensiones.