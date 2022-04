El reencuentro de Tom Hanks con “Wilson” del ‘Náufrago’, en un partido de beisbol

El actor fue invitado a hacer el primer lanzamiento del encuentro, sin embargo, no estuvo solo en el campo.

Tom Hanks es uno de los actores más reconocidos de Hollywood por sus innumerables papeles en exitosas películas de la industria. Una de las más recordadas es ‘Náufrago’, que cuenta la historia de un hombre que se pierde en una isla del océano pacífico y tiene que sobrevivir durante varios años.

En la aventura, Hanks es acompañado por una pelota de voleibol a la que llamó Wilson. El papel del actor fue magistral, por lo que pasó a la historia y hoy en día es recordada como una de las mejores que ha interpretado Hanks.

Tiene escenas tan recordadas que incluso recientemente se revivió una de las escenas icónicas de la película en la que participa el emblemático ‘Wilson’. La escena se registró en un partido de béisbol entre los Cleveland Guardians contra San Francisco Giants.

El actor fue invitado a hacer el primer lanzamiento del encuentro. No obstante, el actor no fue solo, pues estuvo acompañado de la pelota que estaba manejada a control remoto.

En el estadio se desataron las carcajadas y Hanks tuvo un caluroso acercamiento con la pelota dando más munición a los espectadores de disfrutar del evento.

A pesar de que el primer premio Óscar que ganó Hanks fue con la película Philadelphia, Hanks siempre ha destacado la conexión que mantiene con ‘Náufrago’. En entrevista con BBC, contó un poco acerca de la cercanía y reveló algunos detalles que pocas personas conocían.

“Cuando me hicieron llegar el guion pensé que me habían elegido por mi infancia”, dijo.

Hanks nació el 9 de julio de 1965 en California, Estados Unidos. Su mamá, Janet Marylyn, era enfermera y su papá, Mefford Hanks, cocinero. Es hermano de tres varones y Tom fue el tercero. No obstante, Hanks contó que la familia unida se terminó a las pocas semanas, pues sus padres fueron pioneros en la ley de disolución de matrimonio. “Su matrimonio duró once años. En ese periodo se dieron cuenta de que no tenían absolutamente nada en común y se separaron”, relató el actor en la entrevista con la BBC.

Por otro lado, señaló que debido a dificultades económicas su madre no podía mantenerlos, por lo que los tres mayores se mudaron con su padre. No obstante, al poco tiempo el hombre inició una relación con una camarera, y luego con otra mujer. “Nunca fuimos víctimas de ningún abuso físico, pero estábamos confundidos porque nadie nunca nos explicó nada de lo que estaba pasando”, indicó Hanks, asegurando que en un periodo de cinco años se mudaron diez veces, conviviendo con dos madrastras distintas.

Esta inestabilidad generó que Hanks y sus hermanos se criaran solos, por lo que vivieron sumergidos en una soledad de la que no resultaría fácil salir. Incluso, señaló que terminó por ser un vagabundo. “Fue la libertad de disponer de mi existencia como quisiera. Nadie me ponía reglas”, aclaró Hanks.

Por esto, Hanks se sintió profundamente reflejado con el personaje de la película. Pues además de luchar por sobrevivir, el personaje se ve inmerso en una soledad que dura incluso años. A pesar de que uno de sus compañeros es ‘Wilson’, el personaje no tiene con quien hablar, compartir sus pensamientos, días, entre otras cosas.

De igual forma, Hanks, contó que cuando tuvo su primer contacto con el mundo del teatro empezó a encontrar herramientas para combatir y entender esa soledad.

“Cuando empecé a actuar encontré el vocabulario de la soledad. Yo no encontraba ese vocabulario. A los 20 años lo comprendí del todo, cuando alguien me dijo que si quería ser actor tenía que entender que las grandes obras tratan sobre la soledad. Y como yo viví todo eso, pensé: ‘Eso es lo que me ha traído hasta aquí’”, explica el actor.