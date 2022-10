El referente del trap latino Eladio Carrión estará en concierto en Cali por primera vez

Luego de convertirse en una de las principales caras del trap latino, Eladio Carrión se presentará por primera vez en Cali en medio de una oleada de expectativa.

El intérprete de éxitos como Paz mental y la Sessions #40 al lado de Bizarrap brindará su concierto el sábado 29 de octubre en el Centro de Convenciones Verdearena, en el sur de la ciudad.

Las puertas del recinto se abrirán a las 6:00 p. m. En tarima también estarán Totoy el Frío, famoso por colaborar en la canción Poblado, con Flaca, Nath, Junior Zamora y Darkbit.

Eladio Carrión empezó a abrirse camino en la música en 2015 con un sonido fresco y letras llenas de sentido y metáforas. Desde entonces, ha colaborado con artistas como Karol G, Daddy Yankee y Arcángel, y ha lanzado cinco trabajos discográficos: Sauce Boyz, Sauce Boyz Care Package, Monarca, Sen2 KBRN Vol. 1 y Sauce Boyz 2.

Carrión, quien tiene 27 años y en sus inicios se posicionó a través de la plataforma Soundcloud, nació en Estados Unidos, pero creció en Puerto Rico, precisamente en Humacao, sitio que menciona frecuentemente en sus composiciones. Cabe resaltar que en 2020 estuvo nominado al Grammy Latino por la canción ‘Kemba Walker’, interpretada junto a Bad Bunny.

Las entradas para el concierto de Eladio en la capital del Valle del Cauca ya están a la venta. Las localidades y precios de la boletería se pueden consultar aquí.

Eladio Carrión y Bad Bunny

Eladio Carrión fue una de las primeras personas en confiar en el potencial de Bad Bunny. En una conversación con el podcaster puertorriqueño Chente Ydrach, el artista contó que, en sus inicios, el intérprete de ‘Yonaguni’ le enseñó una sus canciones para conocer su opinión y que al escucharla quedó completamente sorprendido.

“Cuando me puso la canción pensé que era la mejor que había escuchado ese año. Le pregunté a Bad Bunny quien había hecho el ritmo, la letra y la mezcla del tema y me respondió que él. Después, me vi con Noah Assad (actual manejador del Conejo Malo), le mostré su canción Diles y después me pidió que lo contactara para que fuera a verlo”, relató Carrión. Luego de ese contacto, inició el camino de Benito para convertirse en un fenómeno mundial.

En esa misma charla, Eladio relató cómo se dio la colaboración con Bad Bunny para el tema Kemba Walker, el cual a la fecha sigue siendo uno de sus mayores éxitos. “En mi compañía no le hicieron mucho caso a esa canción. Entonces, la subí a Instagram y el Conejo (Bad Bunny) comentó unos fueguitos.

Posteriormente, Noad Assad me dijo que mandara todo porque él quería participar y como a los cinco días me envió su parte. Así pasó”, recordó.