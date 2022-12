El tocayo de Pedro Castillo a quien confunden con el expresidente y recibe miles de insultos en Twitter

En las últimas horas, desde que se desató la crisis en Perú, que terminó con la destitución del expresidente Pedro Castillo, un ‘tocayo’ del político, que se dedica a la música desde hace más de dos décadas, ha visto su cuenta de Twitter convertida en una pesadilla.

El artista, nacido en Venezuela, y dueño de la cuenta @pedrocastillo, que cuenta con cerca de 13 mil seguidores, advirtió cómo a su teléfono móvil no dejan de llegar notificaciones de miles de usuarios que lo arroban para insultarlo –y unos pocos para respaldarlo– en medio de la tormenta política que puso al expresidente Castillo tras las rejas por ordenar el cierre del Congreso peruano, que finalmente lo destituyó por incapacidad moral.

En un trino publicado ayer miércoles, el cantautor se desahogó ante la situación y expresó: “¿Será que el Sr. Musk puede hacerles entender a los peruanos que yo no soy el presidente? No imaginan la cantidad y contenido de las notificaciones que estoy recibiendo solo por descuido e ignorancia de miles de tuiteros peruanos. Lamentable”, haciendo referencia a Elon Musk, actual dueño de esta red social.

Amigos Peruanos. Lean bien: Yo no soy el presidente de Peru Yo no soy el presidente de Peru Yo no soy el presidente de Peru Yo no soy el presidente de Peru Yo no soy el presidente de Peru Yo no soy el presidente de Peru Yo no soy el presidente de Peru. Noooooooooooooooooooooooooo — Pedro Castillo (@pedrocastillo) September 30, 2021

Horas más tarde, y mientras el expresidente era arrestado por las autoridades, su tocayo se tomó las cosas con más humor y trinó: “Aunque parezca contradictorio, hay algo en mí que siente alivio por mi destitución. Mi cuenta de Twitter se ha tranquilizado un poco. Gracias a todos por su buen humor. Es vida y salud compartida”.

Instantes después, y en el mismo tono de broma, les comentó a sus seguidores: “A veces me pregunto.... ¿quién soy?”.

La confusión de su nombre con la del saliente mandatario peruano no es nueva. De hecho, en el tuit fijado del artista, que data de 2019, Castillo el cantante hacía este angustioso llamado: “Amigos peruanos. Lean bien: yo no soy el presidente de Perú. Yo no soy el presidente de Perú. Yo no soy el presidente de Perú. Yo no soy el presidente de Perú. Yo no soy el presidente de Perú. Yo no soy el presidente de Perú. Yo no soy el presidente de Perú. Noooooooooooooooooooooooooo”.

¿Quién es el venezolano Pedro Castillo?

Nacido en Cuba, pero criado en Venezuela, Pedro Castillo Díaz es uno de los músicos más conocidos del vecino país. Tiene una trayectoria artística de más de 25 años y quienes lo conocen destacan su experiencia en los escenarios como guitarrista, cantante y compositor.

Cuenta con alrededor de 28 discos en las bandas Témpano, PP’S y Aditus. Además, ha explorado géneros como el jazz fusión y la música sinfónico-progresiva.

No es, sin embargo, la primera vez que un mandatario peruano es confundido de esa manera en redes. En 2016, un neerlandés llamado Peter-Paul Koch fue confundido con el entonces mandatario peruano Pedro Pablo Kuczynski. “Dios, espero que las elecciones peruanas se acaben rápido. Me estoy cansando de la gente que cree que soy un candidato”, señaló en su cuenta de Twitter tras ser confundido con @ppkamigo.

En todo caso, la historia del cantante venezolano Pedro Castillo Díaz hace recordar a muchos lo sucedido con Gustavo Petro, un brasileño que es tocayo de actual presidente colombiano.

En un encuentro virtual, realizado en 2021 con el mandatario de Colombia, el Petro brasileño insistió en que estaba cansado de recibir cientos de mensajes en los que, equivocadamente, lo culpan de todo lo que pasa en Colombia, mensajes provenientes de personas que quieren referirse realmente al exsenador.

Será que el Sr Musk puede hacerle entender a los Peruanos que yo no soy el presidente? No imaginan la cantidad y contenido de las notificaciones que estoy recibiendo solo por descuido e ignorancia de miles de twitteros Peruanos. Lamentable. — Pedro Castillo (@pedrocastillo) December 7, 2022

“Mucho gusto conocerte, Gustavo… señor Petro, perdón. Debe ser muy duro ser usted”, empezó saludando el brasileño, en dicho encuentro. Y en ese momento explicó que, contrario al exalcalde de Bogotá, se mantiene lejos de la política de su país y muy cerca del periodismo de tecnología y los videojuegos, además de su pasión por el fútbol.