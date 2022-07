El último adiós: inició el sepelio del ‘Rey del Despecho’ Darío Gómez, en Medellín

Este sábado 30 de julio será el último adiós para el ‘Rey del Despecho’, Darío Gómez. El sepelio se llevará a cabo en la iglesia Santa Gema de Medellín, donde no se permitirá el ingreso de seguidores, por disposición de la familia.

La eucaristía será privada y únicamente contará con la presencia de familiares y los más allegados a Gómez. La carroza fúnebre partió desde la funeraria Capilla San Juan, ubicada en el barrio San Juan, en el centro de la ciudad.

Una caravana de motocicletas acompañó la procesión para dar el último adiós al artista. Así mismo, sus familiares y allegados portaron globos blancos y dorados con el texto “Darío Gómez, el Rey del Despecho”.

La carroza fúnebre hizo una parada al frente de la casa de Darío Gómez y el féretro fue abierto durante unos minutos para que sus trabajadores pudieran despedirse de él, cantando sus canciones.

Al mismo tiempo, varias personas en los alrededores lanzaron flores para homenajear al ‘Rey del Despecho’.

Lo recibieron con ‘guaro’

Cientos de personas coparon los alrededores de la iglesia Santa Gema para recibir el féretro de Darío Gómez. A su llegada, la gente lanzó aguardiente para recibirlo.

“Gracias, Dios los bendiga”, dicen los familiares a fanáticos que están en las inmediaciones de la iglesia.

Llegada del carro fúnebre a la Iglesia Santa Gema. - Foto: SEMANA

Posterior a la eucaristía, la cual será privada y no permitirá el ingreso de seguidores, el cuerpo del ‘Rey del Despecho’ será trasladado al Cementerio Campos de Paz.

Mientras transcurre la ceremonia, los seguidores del artista esperarán a las afueras de la iglesia para acompañarlo hasta el cementerio, donde sus restos descansarán en paz.

Los comerciantes trajeron todo tipo de mercancía alusiva a Darío Gómez. - Foto: SEMANA

Darío Gómez ya sabía cómo quería que lo despidieran tras su muerte

Nadie es eterno se convirtió en el himno de la música popular en Colombia. Esta canción, junto a otros éxitos de Darío Gómez, contribuyeron a que el legado musical del ‘Rey del Despecho’ se preserve para la eternidad.

Darío Gómez falleció el pasado martes 26 de julio, a sus 71 años. La noticia paralizó al país, pues uno de sus máximos exponentes musicales había partido repentinamente. La Clínica Las Américas, en Medellín, donde el artista fue ingresado, notificó que llegó en estado de inconsciencia tras haber sufrido un colapso súbito en su hogar.

El ‘Rey del Despecho’ llegó al centro médico sin signos vitales y fue llevado a sala de reanimación, “en donde se le realizaron maniobras avanzadas de resucitación cardiopulmonar sin que dieran resultados y, finalmente, se declara su muerte a las 19:31 p. m.”, precisó la clínica en un comunicado.

La muerte es inesperada incluso para aquellos que se inspiran en su figura. Darío Gómez era uno de ellos, pues fue a la muerte a la que le escribió Nadie es eterno. Sin embargo, no por ello dejaba de lado el pensamiento sobre cómo sería el día en que abandonara este mundo.

En la plataforma TikTok se viralizó el fragmento de una entrevista realizada al ‘Rey del Despecho’. Durante la conversación, se le preguntó a Darío si en algún momento había pensado en cómo sería su funeral cuando llegara la hora de decir “adiós”.

“Pues sí, yo lo pienso (...). En 45 años de vida artística, pienso que el día que ocurra mi deceso, que yo ya no esté ni oiga ni entienda ni mucho menos vea, qué bueno que yo me llevara ese regocijo, o que la gente me diera esa complacencia de despedirme con la canción que yo compuse para la realidad que sucede en el mundo. Se llama ‘Nadie es eterno’”, respondió Darío Gómez.

En ese sentido, el ‘Rey del Despecho’ expresó que su deseo era ese: decir adiós con la canción que él mismo escribió para recordar que “nadie es eterno en el mundo”.

“Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo, no me lloren, que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo”, dice una de las estrofas de la popular canción, resumiendo en un par de frases el anhelo del ‘Rey del Despecho’ para su último día con vida.