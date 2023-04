El vergonzoso inconveniente que tuvo Piqué durante su viaje con Clara Chía; en redes se burlaron de su ‘look’ juvenil

Gerard Piqué y Clara Chía se han convertido en una de las parejas más mediáticas y comentadas en los últimos meses, y todo por cómo inició, ya que aseguran que su amorío se dio producto de una infidelidad a la cantante colombiana Shakira, con quien el exfutbolista duró casi 12 años en relación.

A pesar de las críticas y los comentarios, la pareja ha dejado ver que se encuentran más unidos y enamorados que nunca. De hecho, luego de que Shakira tomara la decisión de mudarse a Miami, Florida, con sus hijos Milan y Sasha, se conoció que el catalán habría pasado unos días vacaciones en el Medio Oriente, con Clara, para festejar el cumpleaños de ella y pasar un tiempo de calidad con la joven antes de trasladarse a territorio estadounidense a visitar a sus dos hijos, según medios españoles.

La prueba de ello se dio a conocer hace dos días, cuando se difundió en las diferentes plataformas digitales, un video del creador de la Kings League y la relacionista pública en los Emiratos Árabes Unidos, pues fueron captados por un internauta en un lujoso hotel de Abu Dabi.

Clara Chía y Gerard Piqué estaban de vacaciones en el Medio Oriente. - Foto: Twitter: @ClaGerFans

Y es que la pareja pensó en cada detalle, pues informaron en el reconocido portal español de espectáculos Mamarazzis, habrían elegido el Medio Oriente con el objetivo de pasar desapercibidos entre la multitud, y así, evitar ser fotografiados por los paparazzi: “Es un destino que garantiza privacidad, es dificilísimo para los fotógrafos trabajar allí”.

Pese a ello, un fanático los reconoció y decidió grabarlos, donde se ve a los catalanes caminando por una de las zonas comunes del lugar, que quedaría, al parecer, cerca de la piscina. Incluso, se puede observar el momento en el que un menor de edad aborda al exjugador para pedirle un recuerdo, solicitud que es rechazada.

Pero hubo un detalle que llamó la atención de los usuarios, generando miles de reacciones y comentarios en redes sociales. Se trata del look playero que lució el catalán, quien iba vestido con una camiseta blanca y una pantaloneta de baño color azul claro que, evidentemente, le quedaba muy pequeño; incluso, en un momento se ve cómo intenta organizar algo que quizás no estaba en su lugar, en la entrepierna.

Varios usuarios en redes aseguraron que Piqué ‘habría usado’ una de las pantalonetas de uno de sus hijos, debido a la incomodidad en la que se ve el catalán en ese momento, y todo con el fin de lucir juvenil, al estilo de Clara.

Las imágenes generaron todo tipo de comentarios: “Clara-mente anda con el traje de baño de uno de los hijos”, “Se puso el bañador de uno de sus hijos”, “Este ya no sabe cómo vestirse más joven, ya Clara lo está afectando” y “Haciendo el ridículo una vez más con el bañador del hijo ja, ja, ja”, fueron algunos de los mensajes en redes.

A su vez, la joven española no se habría salvado de las burlas, ya que su look “aburrido” y despeinado, como muchos lo llamaron, habría sido el detonante de varios comentarios; hasta le pidieron que se haga un “buen tratamiento para el cabello”: “Esa Chía es el propio mango sin sal”, “Parece una abuelita, siempre de negro”, “Qué look tan aburrido para la playa Clarita, por favor ponte algo mejor”, “Uy, por favor, con tanto dinero que le pague un tratamiento para el cabello a la novia” y “Siempre despeinada, nunca indespeinada, ja, ja, ja”.

Clara Chía y Gerard Piqué llevarían un año de relación. - Foto: Instagram

Por su parte, Piqué reapareció con su novia en la mañana de este miércoles 26 de abril. Las cámaras de Europa Press los registraron serios y con gafas de sol, abandonando el domicilio del exdefensa de FC Barcelona en el centro de la ciudad española, sin dar ninguna pista sobre cuántos días realmente pasará en Miami —teniendo en cuenta que Gerard tan solo pasará cinco días con los pequeños, hasta el 1 de mayo, de acuerdo con la información revelada por Lorena Vázquez— ni si aprovechará su viaje para aclarar varios asuntos pendientes en su acuerdo de separación de la cantante colombiana.

Se trata de las primeras imágenes del exfutbolista tras su escapada con Clara Chía a Emiratos Árabes, donde ha recargado pilas de cara a su primer viaje a Miami desde que la cantante abandonó Barcelona con sus hijos el pasado 2 de abril. A pesar de que tras su separación acordaron que Piqué podría disfrutar de los niños 10 días al mes, en esta ocasión su visita será más breve y tan solo estará con Milan y Sasha cinco días porque sus abogados no han llegado a un acuerdo con los de la colombiana para homologar su convenio de separación en Estados Unidos, y al parecer, ya habría “gastado” parte de su tiempo otorgado por ley, a comienzo del mes en curso, lo que ya sería motivo de litigio entre los abogados.

A su vez, revelaron que, para esta ocasión, el catalán se alojará en un hotel cercano al colegio de sus hijos, mientras busca una vivienda para vivir durante las visitas permitidas.