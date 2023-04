Shakira le habría puesto condición a Piqué para viajar a Miami; destapan advertencia que hicieron sus hijos sobre Clara Chía

A principios de abril, Shakira se despidió para siempre de España, en específico de Barcelona, tras largos años en los que vivió allí junto a Gerard Piqué. La cantante pasó la página y cerró un capítulo importante en su realidad, abriéndole la puerta a nuevas oportunidades y experiencias en Estados Unidos, donde vivirá con sus hijos y su familia.

La cantante se despidió de la vida que construyó en Barcelona. - Foto: Instagram @shakira - @3gerardpique

La colombiana, de 46 años, quedó como blanco de reacciones y comentarios en redes sociales, debido a todo el misterio que rodea su salida de Europa. La cantante se encuentra a pocos días de instalarse en Miami, donde arrancará de cero con Milan y Sasha.

En medio de todo lo que surgió en la prensa internacional con relación al tema, las miradas de algunas personas se posaron en los procesos que vienen en camino para Shakira y sus niños con la llegada de Piqué a Estados Unidos. El exfutbolista realizará el respectivo viaje fuera de España en los próximos días, acordando todo con sus abogados para que los pequeños pasen con él un lapso de 10 días como corresponde.

Shakira estaría lista para instalarse en Miami Europa Press Reportajes / Europa Press (Foto de ARCHIVO) 15/9/2022 - Foto: Europa Press

No obstante, recientemente, portales internacionales aseguraron que Shakira habría puesto una fuerte condición a su expareja, la cual estaría relacionada directamente con Clara Chía, su joven novia. Diversos artículos señalaron que la artista no estaría dispuesta a que sus pequeños la pasen mal, por lo que evitaría que Piqué viaje con la española.

De acuerdo con lo reseñado por El Nacional de Cataluña, “Shakira ya ha tomado cartas en el asunto para que Clara Chía no vuelva a encontrarse con sus hijos. Por lo menos en Estados Unidos”. La colombiana estaría interesada en alejar a la catalana de Milan y Sasha, posiblemente en el tiempo que el empresario estará en Estados Unidos.

La pareja habría optado por asumir una actitud que, posiblemente, le dolería a la colombiana. - Foto: Instagram @shakira - TikTok @oscar.caceress/ Twitter @ClaGerFans

“Como ya se explicó hace unos meses, el exfutbolista pasará un total de 10 días con ellos, pero no podrá salir de Miami, y lo más importante, deberá venir sin Clara Chía. Algo que no iba a hacer, ya que como cuenta el paparazzi Jordi Martín, a Milan y Sasha no les hace especial ilusión pasar tiempo con la catalana. La artista no quiere que sus hijos lo pasen mal”, agregó el medio.

De igual manera, Lorena Vásquez, integrante de la Mamarazzis, habló de esta situación que ocurría con la joven de 23 años, especificando que los hijos de Piqué no tendrían conocimiento del asunto sentimental y personal que existía entre los dos españoles. Allí puntualizó en que el deportista evitó involucrar a los menores con la relacionista pública, conservando una distancia considerable que no los relacionada en su noviazgo.

“A Clara la tiene bastante alejada de sus hijos. Ella conoce a los niños en el entorno laboral, pero nunca ha sido presentada como pareja de su padre. De momento ni ha convivido con los niños los fines de semana ni ha vivido con ellos momentos de ocio”, indicó la comunicadora.

Gerard Piqué y Clara Chía pasean cogidos de la mano Europa Press Reportajes / Europa Press 06/2/2023 - Foto: Europa Press

Otro de los medios que tocó este tema fue Ok Diario, el cual apuntó que Shakira puso una supuesta condición en la que establecía que Clara Chía no compartiera con sus hijos por ningún motivo. En esta nota se estableció que “dio órdenes” con respecto a este tema.

“El empresario no puede hacer el viaje con Clara Chía porque la joven no es bienvenida. Shakira ha dado órdenes muy concretas para que no comparta ocio con sus hijos”, reseñó el portal.

Por otra parte, Jordi Martin, en conversación con El gordo y la flaca, enfatizó en la imagen de Piqué en España, asegurando que estaba muy mal por todas las jugadas que le hizo a su expareja, sin importar el bienestar de sus hijos. En este espacio televisivo agregó que los ‘nenes’ no querían estar con la joven, advirtiéndole a sus papás que no deseaba que la española estuviera presente en sus encuentros.

El paparazzi Jordi Marti ha estado reportando la vida de Shakira durante mucho tiempo. - Foto: Instagram: @3gerardpique / @jordimartinpaparazzi / @Shakira

“Esto en España ha sentado muy mal contra Piqué, muchas críticas de los medios de comunicación que no vieron bien que Gerard y su padre saquen a Shakira de la casa con los nenes. En España Piqué está muy mal visto por el comportamiento que ha tenido todos estos meses con la cantante”, afirmó.

“Se espera que Piqué venga en los próximos días a Miami para estar con sus hijos. También se comenta en España si vendrá con Clara o sin Clara, pero se espera su llegada en los próximos 15 días. Lo que sí te digo es que los nenes no quieren estar con Clara”, concluyó.