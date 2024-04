En España afirman que Shakira estaría “en riesgo” por enfermedad que sufrió; ponen sobre la mesa su gira

Esta tendencia se mantuvo a lo largo del año, llegando a 2024 con una asombrosa noticia, la cual estaba enfocada en presentar su nuevo disco, titulado Las mujeres ya no lloran. La propuesta se enfocó en plasmar su regreso a la música de manera oficial, pese a las presentaciones y shows que dio en el pasado.

Sin embargo, las miradas de más de uno se centraron en lo que ocurrió durante la reciente edición de Coachella, donde la barranquillera apareció durante el show que daba Bizarrap al público. La también bailarina no desaprovechó el espacio y terminó anunciando su nueva gira internacional.

| Foto: Getty Images for Coachella

Shakira | Foto: Getty Images for Coachella

Shakira se destapó y confesó cuál canción suya ya no soporta escuchar: “Creo que exageré”

Contexto: Shakira se destapó y confesó cuál canción suya ya no soporta escuchar: “Creo que exageré”

“ Me voy de gira, Biza. Me voy de gira por fin ”, afirmó Shakira en el escenario, emocionada mientras la euforia se apoderaba de los asistentes del evento.

El portal afirmó que este era un “riesgo latente” en la carrera de la celebridad, por lo que se debía manejar con cuidado para no llegar a afectar la nueva gira.