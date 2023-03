En España se van contra Shakira por vainazo que le habría tirado a Clara Chía; le dicen que actúa como si tuviera 15 años

Shakira se convirtió en una de las artistas más comentadas y famosas de los últimos meses, debido a todos los cambios que hizo en su vida. La cantante transformó su realidad, terminó su relación con Gerard Piqué y decidió avanzar con su presente, abriéndole paso a nuevas oportunidades en otro país como Miami, donde se mudaría con sus hijos.

La cantante se prepara para darle un giro a su vida. - Foto: Instagram @shakira

Pese a que los planes que tenía no resultaron como lo esperaba al inicio por distintas circunstancias, las miradas de los curiosos se posaron en los movimientos sigilosos y particulares que hizo la celebridad a través de la industria musical y las plataformas digitales. La barranquillera no se quedó quieta y continuó facturando con publicaciones, colaboraciones y anuncios esperados sobre nueva música.

Recientemente, Shakira dejó sin palabras a más de uno de sus fieles seguidores de redes sociales con la publicación de una inesperada selfie, la cual habría tirado una indirecta muy sutil contra Clara Chía, nueva pareja sentimental de Gerard Piqué. Pese a que no se aclaró nada al respecto, un detalle confirmaría que se trató de un nuevo juego de palabras que utilizó la colombiana para hacer referencia al tema.

La pareja habría optado por asumir una actitud que, posiblemente, le dolería a la colombiana. - Foto: Instagram @shakira - TikTok @oscar.caceress/ Twitter @ClaGerFans

“Chiaoscuro”, escribió la cantante en el pie de foto de aquella fotografía, donde se marcó un poco de luz en un lado de su rostro, mientras el otro estaba con una sombra.

Ante esto, el alboroto se apoderó de nuevo de las redes sociales, en especial de Instagram y Twitter, donde varios aseguraron que la artista era muy astuta e inteligente para jugar con los términos y palabras. Muchos apuntaron que sería un anuncio camuflado, mientras que otras señalaron que solo se trataba de una pulla contra la joven de 23 años.

En medio del auge que tomó esta imagen, los debates en las plataformas digitales continuaron, al punto de que usuarios en España arremetieron contra la cantante y aseguraron que era inmadura por las actitudes que reflejaba en los contenidos. Una cuenta de fans que se dedica a publicar cosas relacionadas con Piqué y Clara Chía se refirió al asunto, puntualizando que Shakira no parecía de la edad que tenía.

El perfil ClaGerFans aprovechó la polémica con esta imagen y la compartió en una captura de pantalla, afirmando que los papeles se habían invertido y Shakira había adoptado los comportamientos de una “jovencita”.

“Se invirtieron los roles. Clara Chía con su comportamiento y actitud parece que tuviera 46 años, y la ex de Gerard Piqué se comporta como una jovencita de 23. Ni eso, creo no llega a los 15 años”, escribió el perfil, donde otros usuarios respaldaron la idea y afirmaron que no era la manera de responder a lo que sucedía.

Se invirtieron los roles. Clara Chia con su comportamiento y actitud parece que tuviera 46, y la ex de Gerard Piqué se comporta como una jovencita de 23, ni eso, creo que no llega a los 15 😂🤣 pic.twitter.com/fQ4fV9s4EO — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) March 30, 2023

No obstante, contrario a lo que recibió por parte de los fans de Chía y Piqué, una cuenta de fans reveló también un punto importante en la historia de Shakira con el exfutbolista, ya que la fecha y el día coincidían a la perfección con el momento exacto en el que ella asumió y oficializó su relación amorosa.

“Tal día como hoy en 2011, Shakira asumió públicamente su relación con el deshonrado Gerard Piqué. Hoy, 12 años después, supuestamente, anunció el título de su esperado álbum”, escribió el perfil, donde anexó los dos post a los que se refería, y los cuales tendrían una conexión sorpresiva.

Tal día como hoy de 2011, Shakira asumió públicamente su relación con el deshonrado Gerard Piqué.



Hoy, 12 años después, supuestamente anunció el título de su esperado álbum, "Chiaroscuro". No olvidemos que el segundo nombre de su amante es “Chía”. 🫣 pic.twitter.com/V3Km2ambyR — Suite 16 (@suitedieciseis) March 30, 2023

Por el momento lo único que se sabe, por comentarios y opiniones, es que el ‘chiaoscuro’ es un término en italiano que significa claro-oscuro y que hace alusión a una técnica de pintura. El asunto de poner un lado de su rostro con luz y el otro con sombra sería la viva muestra de este juego de palabras que terminó alborotando a más de uno.