En lágrimas: Javier Acosta le envió mensaje a los hinchas del fútbol horas antes de someterse a la eutanasia

“Ese hongo le puede dar a cualquier persona, pero en cinco días tenía una llaga que se me pasó al hueso del glúteo izquierdo y luego al derecho. Ahí empezó todo. L a infección comenzó a agrandarse. Me tuvieron que raspar el glúteo izquierdo y me pusieron un injerto, pegó bien, pero luego se pasó al derecho”, dijo a través del contenido audiovisual.

“Me hicieron cultivos y cirugía, pero la bacteria está tan fuerte que me acabó con los tejidos y los huesos, por lo que me dieron la opción de amputarme la pierna, pero me dijeron que eso no me aseguraba que no se me pasara a cualquier otra parte del cuerpo. No hay tratamiento que valga”.