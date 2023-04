Epa Colombia reveló a qué edad y con quién fue su primera vez: “Fue a mi casa y...”

Daneidy Barreras, conocida como Epa Colombia, es una de las productoras colombianas de contenido que más reacciones genera cuando habla, pero en especial cuando da detalles de su vida privada, todavía más si están relacionados con sus romances. Tiempo atrás, acaparó las páginas tras su rompimiento con Diana Celis, y hoy, por lo feliz que luce con Karol Samantha.

En las últimas horas, fue noticia que Epa Colombia será mamá, como ella misma lo dio a conocer en una conversación con la emisora Tropicana, donde incluso contó cómo se llamará su hija. Pero además, sin tapujos, respondió a una pregunta común entre amigos a la par de unos tragos: ¿a qué edad fue su primera vez?

Al parecer, Epa Colombia perdió su “virginidad” con Diana Celis, al menos eso es lo que se infiere de un detalle en su respuesta en Tropicana. Afirmó que fue con alguien con quien duró seis años, es decir, el mismo tiempo que estuvo con la futbolista.

Epa Colombia y Diana Celis sostuvieron una relación amorosa durante seis años. - Foto: Instagram @diana.celis5

“Fue a mi casa y nada, perdí la virginidad con ella y con ella duré seis años”, comentó la también empresaria, que ‘despegó' con su emprendimiento de keratinas.

Curioso es que Epa Colombia experimentó por primera vez las mieles del amor con Karol Samantha, es decir, su pareja actual, y no con Diana Celes. De hecho fue con ella, una de sus mejores amigas de la adolescencia, con quien se besó por primera vez.

“Yo voy a hacer un proceso de inseminación con Karol. Voy a ser, si Dios lo permite, el mes entrante mamá. Lo más lindo de todo eso es compartir con una mujer con la que siempre había querido estar. Yo había estado enamorada desde pequeña, esa mujer me enamoró desde que yo la vi cuando tenía 14 o 15 años. Por cosas de la vida no pude estar con ella pero hoy la tengo a mi lado y quiero durar mucho tiempo con ella”, detalló Epa Colombia.

Daneidy Barrera y Karol Samantha - Foto: Instagram @epa_colombia

Pero más curioso todavía es que quien será la hija de Epa Colomba y Karol Samantha ya le tenga nombre y cuenta en Instagram a su bebé. Se llamará Dafne Samara y en la red social suma más de 18.000 seguidores.

Dafne Samara Barrera será el nombre de la hija de Epa Colombia - Foto: @dafnesamaraoficial

¿Por qué ese nombre? Dafne tiene las iniciales de Daneidy y Samara de Samantha, de tal modo que llevará un poco de sus madres.

Epa Colombia, con una ‘espinita’ hacia Diana Celis

Días atrás, Epa Colombia respondió a algunas preguntas en la cuenta de Instagram de su marca de queratinas, que suma más de dos millones de seguidores, y en una de ellas se dedicó a su expareja, con quien compartió durante seis años.

Tras el fin de su relación amorosa, Diana Celis demandó a Epa Colombia para exigir la entrega de algunos bienes, aduciendo a la figura de una unión marital de hecho, lo que al parecer la también empresaria no supera.

Daneidy Barrera, famosas por declaraciones en sus redes, pero también por su emprendimiento de keratinas. - Foto: Instagram @epa_colombia

Aunque uno de los fanáticos le preguntó si conocía a la novia de Diana Celis, Epa Colombia se fue por las ramas para dejarle “una indirecta muy directa”.

“Amiga, no la he visto, ni me interesa. Quiero ser una buena ex, una ex que no llama, que no arruina su vida y que no se mete en su vida, sino que le desea lo mejor. Una ex muy afortunada, de haber tenido una pareja trabajadora, que tuvo que darle el cincuenta por ciento, 3.800 millones de pesos en propiedades y en efectivo. Le deseo lo mejor, porque esas oportunidades no se presentan dos veces. Que guarde y valore lo que yo le di, porque fue con mucho trabajo y mucho esfuerzo, que logró al lado mío. Dios te bendiga”, comentó.