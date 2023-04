Luisa Fernanda W y Pipe Bueno fueron blanco de críticas por replicar juego viral: “Con la comida no se juega”

La ‘influenciadora’ y creadora de contenidos, Luisa Fernanda W, junto con el cantante de música popular Pipe Bueno, conforman una de las parejas más seguidas y comentadas de la farándula nacional. Su miles de seguidores siempre están al pendiente de lo que publiquen en sus redes sociales.

Recientemente, la empresaria compartió un video en el que aparece junto a su pareja, y también compositor, realizando un challenge en el que tienen llenas sus bocas con agua y con un ‘piedra, papel o tijera’, se decide quién le da una bofetada con una tortilla al otro.

Con bastante complicidad, se puede ver cómo en medio de risas y con mímicas, la pareja empieza a jugar mientras que los testigos se burlan continuamente de los fallos que tiene la influencer para cumplir “el castigo” con la tortilla, logrando partirla mucho antes de que pueda golpear al cantante.

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W son la pareja más comentada de la farándula nacional. - Foto: Instagram @pipebueno

El video, grabado en las instalaciones de Rancho MX —uno de los proyectos más grandes y prósperos que han tenido como pareja y cuyas instalaciones son totalmente de lujo— ha sido cuestionado por los usuarios de redes sociales.

“No es chistoso que una persona influenciadora de ese tipo de ejemplo juegos con la comida existen muchas más formas de llamar la atención”, “Qué tristeza con la comida no se juega.... Y para ellos esto es muy bonito, antes de haber hecho un video así mejor porque no pensaron en darle esas tortillas, a niños en las calles”, “Con la comida noooooo cuantos niños necesitan de esa tortillita a estas horas”, “Cómo dice el dicho el que tiene marranea y tanta gente con hambre en vez de jugar a llenar barriguitas” y “Cómo juegan con la comida y tantos niños en este mundo con hambre Dios mío, pero bueno como ellos tienen todo el tiempo plata para darle de comer a los hijos que les puede importar, los niños que día y noche pasan hambre”, fueron algunos de los mensajes que recibió la publicación.

La creadora de contenido y cantante de música popular en Colombia. - Foto: Instagram: @luisafernandaw

Pese a todo lo anterior, la influencer de maquillaje no ha optado por bajar el video y tampoco se ha pronunciado al respecto. Por su parte, Pipe Bueno solo comentó caras de risa en el post.

Igualmente, muchos de sus seguidores han salido en su defensa sin pensarlo dos veces, expresando que ella está en todo su derecho de usar las tortillas de su restaurante como quiere, pero que los haters lo único que buscan es molestarla.

Las cosas que no les gustan a Luisa Fernanda y Pipe Bueno del otro

Luisa Fernanda W, aseguró que, “algo que no me gusta de Pipe es que andas con gente para todas partes... o sea, yo no entiendo la necesidad de que vas para algún lado y cargas como a 20 personas detrás de ti. No entiendo”, puntualizó la influencer, a lo que Pibe respondió: “el team”, lo cual fue refutado por su pareja.

Luisa Fernanda W reveló las cosas que no le gustan de su pareja. - Foto: Imagen tomada de la cuenta en Instagram: luisafernandaw

Cuando llegó el turno del artista de música popular, se refirió a su cabello, el cual, a pesar de tener apenas 30 años de edad, ya tiene varios mechones plateados.

“No me gusta de ti que más o menos una vez a la semana, cuando estamos en el baño por la mañana y me ve las canas, insinúas que si no me quiero pintar el pelo... me da put***a. O sea, no entiendo”, manifestó el cantante con algo de indignación.

La pareja de famosos concluyó su video con la siguiente ‘declaración’ por parte de la paisa que no le gusta de él: “le encanta dormir con una almohada en la mitad de sus piernas, que a mí me incomoda. Yo quiero abrazarlo bien y está esa almohada”.