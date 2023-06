Epa Colombia se implantó diamantes en los dientes: ¿se inspiró en Diomedes Díaz?

Una vez más Epa Colombia está dando de qué hablar, y ahora es porque se inspiró en Diomedes Díaz al implantarse diamantes en los dientes.

No cabe duda de que Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, sabe cómo dar de qué hablar y así expandir los 15 minutos de fama con los que cuenta desde hace algunos años.

Su verdadero nombre es Daneidy Barrera Rojas. - Foto: Instagram: @epa_colombia

Y es que para nadie es un secreto que la influencer y ahora empresaria ha pasado por varias polémicas con las que incluso estuvo cerca de pisar la cárcel, como su recordado pleito con las autoridades por hacer daños en TransMilenio.

Lo cierto es que además de ser una figura que da de qué hablar, también ha aprovechado su fama para crear empresa y hoy en día contar con éxito y grandes ganancias, que le permiten tener ostentosas propiedades.

Y aunque muchos pensarían que ya dejaría de dar de qué hablar, eso no fue así y recientemente sorprendió a muchos en redes al dejar ver lo que se hizo en los dientes, inspirada en un famoso cantante vallenato.

Sí, Epa Colombia se implantó 80 diamantes, según ella dijo, en la parte delantera de sus dientes, sorprendiendo así por sus excéntricos accesorios.

Epa Colombia - Foto tomada de Instagram @epa_colombia - Foto: Instagram @epa_colombia

Así lo dejó ver por medio de las historias de su cuenta de Instagram, donde en un video enseñó lo que fue la implantación de los diamantes en su dentadura. Además, mencionó que era algo que quería tener desde hace un tiempo, ¿se inspiró en Diomedes Díaz?

“Amiga, me puse 80 diamantes en los dientes esta mañana. ¿La doy o no la doy? Me encantó. Ya tenía hace un tiempo, pero me puse más”, manifestó Epa.

Los implantes de Epa Colombia revolucionaron las redes, donde se vieron toda clase de comentarios donde se pueden leer opiniones como: “Cuando sales del barrio, pero el barrio no sale de ti”. “Ella no sabe qué hacer con la plata”. “La que puede, puede”. “Diomedes tenía uno solo y la vacilaba más”.

En días pasados, Epa Colombia pasó por el programa Cómo amaneció Bogotá, de Tropicana, donde aprovechó los micrófonos para hablar de todo un poco, como dar detalles de su relación con Karol Samantha y hasta de la posibilidad de ser mamá.

Según sus palabras, Karol pasó de ser su mejor amiga a su pareja, con quien se encuentra muy feliz por estos días.

“Actualmente, estoy muy feliz, me siento muy enamorada. La mejor amiga pasó a decirme ‘buenos días, amor’, Karol siempre me había gustado desde pequeña (…)”, empezó contando en la emisora.

Además, hizo referencia a sus ganas de tener hijos y el método que usaría para poder quedar en embarazo. Según comentó, se realizaría un proceso de inseminación junto a su pareja.

“Yo voy a hacer un proceso de inseminación con Karol, voy a ser, el próximo mes, si Dios lo permite, mamá. Y lo más lindo de todo eso es compartir con una mujer con la que siempre he querido estar (…) Por cosas de la vida no pude estar con ella, pero hoy la tengo a mi lado y quiero que me ame y quiero amarla, quiero durar mucho tiempo con ella”, manifestó ante los micrófonos.

Posteriormente, Barrera señaló que el proceso en Colombia no es tan costoso como muchas personas lo imaginan, pero como ella lo está haciendo con una empresa estadounidense, el valor aumenta considerablemente, por el pago en dólares.

La influenciadora también comentó que debido a las exigencias y condiciones que tiene la pareja para su primer hijo, el valor estaría entre 30 y 50 millones de pesos, sin incluir el valor de las inyecciones, el cual ronda entre los 7 a 10 millones.