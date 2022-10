Epa Colombia también casó pelea con una ex ‘Protagonistas de novela’: “Es una lambona”

La generadora de contenido Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, ha sido noticia en los últimos días por cuenta de las declaraciones entregadas por ella misma y por Andrea Valdiri frente a los motivos que llevaron a que la amistad entre las dos influenciadoras terminara.

La creadora de contenido concedió un diálogo con Dímelo King, donde relató un poco de la razón por la que su amistad con la bailarina barranquillera llegó a su fin y aseguró que se trató de un malentendido ocurrido en su fiesta de matrimonio.

Según contó Epa Colombia, el problema se desató porque ella recibió una invitación con dos cupos para la fiesta, por lo que ella quiso llevar a su actual novia, Karol Samantha. Al llegar al sitio de la ceremonia, el personal encargado de la logística de la ceremonia le indicó que solo podría entrar ella y que su acompañante no lo podía hacer.

“Cuando me entregaron la invitación era para dos cupos, llegó de dos cupos. Cuando fuimos allá, en la lista no aparecía la persona que había inscrito, solo aparecía yo, pero decía dos cupos o si no hubiera ido sola. Llegué y Katherine Peláez, como siempre de lambona, diciéndole cosas que no eran a Andrea Valdiri, que yo le había dañado el matrimonio”, relató.

La mujer a la que se refiere Epa Colombia es la ex Protagonistas de Novela 2010, con quien no parece haber una buena relación.

Estas declaraciones provocaron la reacción de Peláez, quien a través de sus historias en Instagram se fue de frente contra la empresaria de productos para el cuidado capilar y aseguró que se le “nota la falta de amor propio”.

“De mí no va a recibir lo que está dando, porque evidentemente en su vida hay falta de amor, sobre todo de amor propio, porque una mujer que se quiere así misma no anda por la vida denigrando a las demás. Eso, la verdad, no se hace”, fue la primera parte del video publicado por la empresaria paisa.

Frente a lo dicho por Barrera, quien la llamó “lambona”, Peláez aseguró que se trata de un tema de servicio con las mujeres a las que ella le ha entregado su amistad.

“Lo que ella llama lambonería, yo, en mi caso, lo llamo servicio; a quien pueda servir, lo hago, porque me encanta servir a las demás mujeres”, agregó la exparticipante del reality del Canal RCN.

Peláez continuó y aseguró que desde que apareció por primera vez en el concurso nunca ha estado involucrada en algún escándalo y dejó sobre la mesa, en forma de indirecta, la forma como algunas generadoras de contenido acuden a escándalos mediáticos para figurar en redes sociales.

“No me parece justo que vayamos por la vida denigrando de otras personas para resaltar nosotros. Yo tengo 12 años siendo figura pública y jamás he tenido necesidad de estar en un chisme, un problema o un escándalo mediático para figurar en redes sociales”, dijo la paisa.

Para finalizar, indicó que siempre se ha dedicado a su familia y a su trabajo y que en esta ocasión no sería la excepción, además, volvió a recalcar que en el caso de Daneidy Barrera, es evidente la falta de autoestima.

“Estas personas lo que necesitan en su vida es mucha tolerancia, porque la falta de amor propio es evidente”, concluyó la empresaria paisa en sus redes sociales.

Cabe señalar que lo que parecía una amistad sólida con Valdiri se vino abajo luego de que, según ella misma, Epa Colombia no se comportara a la altura en el día más importante de su vida, su matrimonio.