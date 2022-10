Esperanza Gómez pilló a su novio con otra mujer y le hizo un ‘show’ de celos en plena calle

Esperanza siempre se ha caracterizado por ser una mujer de armas tomar, frentera y directa con lo que quiere hacer y decir. Por eso ha sido una de las pocas actrices colombianas de entretenimiento para adultos que ha triunfado en su medio y se ha hecho a un nombre con peso en la industria.

Hoy Esperanza es una celebridad más en el país y por eso cada tanto es invitada a espacios televisivos y virtuales para que cuente pormenores de la industria en la que trabaja y cómo ha sido su vida desde que vivía en Colombia e inició en su oficio.

Esta vez aceptó la invitación de Juliana Casali para estar en el programa digital Eso no se dice de Radioacktiva, donde habló de muchos temas, entre ellos una anécdota sobre una infidelidad de uno de sus novios, que descubrió en plena calle y allí mismo la encaró.

“Yo soy una persona muy celosa cuando siento que me engañan, que me mienten. Y más que sentir, o sea yo soy de las que busca pruebas. Una vez las tenga, así lo nieguen, existen las pruebas. La primera vez que me pasó fue muy curioso porque mi novio siempre se parquea en frente de mi casa, dejaba la camioneta sin echarle llave y yo una vez salí a la tienda de la esquina a comprarle alguna gaseosa, cuando de repente: ¿vi lo que estoy viendo? Y vi una vieja dentro de la camioneta sentada y yo: ¿Ah? Me regresé y fui directamente a la camioneta, abrí la puerta y le dije: disculpe, ¿usted qué hace en la camioneta de mi novio? Y llega y la vieja y me dice: ¿de su novio?, querrá decir de mi novio”, relató la actriz.

Lo peor del caso es que en ese momento ya no fue solo Esperanza la que empezó a juzgar y pelear contra el hombre que la estaba engañando, la otra mujer se le unió y el despelote adoptó dimensiones aún mayores.

“De repente sale el personaje en cuestión, porque estábamos ahí a grito herido en la calle, y dijo: es que ella no es mi novia, era mi novia, pero ya no somos novios. Yo la dejé a ella para estar contigo, Esperanza. El caso es que fue un show bastante patético”, declaró Gómez.

Luego de semejante escándalo Esperanza siguió con su novio porque ella considera que se deben dar segundas oportunidades y hacer lo posible por salvar la relación, para que su conciencia quede tranquila y no tenga remordimientos a futuro.

Esperanza también habló sobre las escenas más difíciles que ha tenido que hacer en una de sus películas y lo mejor y peor que ha tenido que vivir en la industria donde se desenvuelve.

“Estar comiendo normalmente en la calle con alguien que me parece atractivo y lindo me cuesta, porque tiene uno que besar muchos sapos para encontrar el tamaño que a mí me gusta, y no solo el tamaño, que lo hagan rico, porque a veces encuentro el tamaño, pero no hay química en la cama y tampoco la manejan bien, entonces no quiero desgastarme en eso... La cita a la comida o a tomar un traguito me da mamera… Mientras que en la industria yo sé que esa persona me da como me gusta, la tiene del tamaño que me gusta y nos damos un besito, chao mi amor y pare de contar, nos vemos dentro de uno o dos años y no pasa absolutamente nada”, reconoce Esperanza.

En cuanto a lo peor de su industria, la actriz hace un llamado a lo que está viviendo en este momento con Instagram, donde está siendo víctima de persecución y acoso por parte de gente que no le gusta lo que ella hace y la encasillan solamente en su profesión, lo que le genera problemas de censura en la red social.

“Hay una mano de cobardes detrás de estas pantalla atacándote y tratándose de hacer daño simplemente porque son unos perdedores, frustrados y mediocres, porque no tienen los cojones y la personalidad de expresar y ser lo que de verdad les gustaría ser”, arremete Esperanza.