Confidenciales “Esperanza Gómez estuvo en mi cama”: la explosiva confesión de Roy Barreras, ¿de qué se trata?

El presidente del Congreso, Roy Barreras, hizo una pausa en su agitada agenda política, que ha estado cargada de discusiones sobre la reforma tributaria, la ley de paz total y otros asuntos legislativos, para hacer una explosiva confesión de su vida personal.

Todo se dio durante una entrevista en la emisora Tropicana, en la que le preguntaron sobre asuntos poco conocidos de su vida. Ahí fue cuando aprovechó para contar que la actriz de contenido para adultos Esperanza Gómez estuvo en su casa e hizo una sesión de fotos subida de tono.

“Esperanza Gómez estuvo en mi cama, mi biblioteca y en mi casa”, comentó Barreras.

Sin embargo, lamentablemente, según él mismo reconoció, por estar trabajando no pudo estar en su casa cuando la actriz y modelo estuvo en su casa.

“Yo no estaba, un cuñado mío me dijo que quería hacer unas fotos para una revista artística, yo no estaba, yo estaba en Bogotá trabajando. Yo le presté la casa y las fotos eran de Esperanza Gómez y la revista era Playboy”, dijo.

Además, el político narró, en medio de las risas, que este detalle le molestó porque su familiar no le dijo que Esperanza iba a estar en su casa.

“Cómo se le ocurre llevar a Esperanza Gómez a mi casa, tomarle fotos desnuda, me parece el colmo que no me haya invitado”, comentó el senador, entre risas.

El congresista del Pacto Histórico también fue noticia en los medios de comunicación este miércoles por un particular anuncio que hizo: permitir que el Senado de la República sea un espacio pet friendly, es decir, los congresistas podrán llevar a sus mascotas a las sesiones.