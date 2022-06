Esta es la nueva pareja de Sara Carbonero, la ex de Iker Casillas

La periodista Sara Carbonero y el exjugador del Real Madrid Iker Casillas decidieron contarle al mundo el 12 de marzo de 2021 que no continuarían juntos como pareja después de 11 años de relación. Producto de su amor nacieron Lucas y Martín Casillas Carbonero.

La publicación oficial se hizo en sus respectivas cuentas de Instagram con una foto juntos a blanco y negro y el siguiente mensaje.

“Tanto Iker como yo, nos sentimos enormemente orgullosos de la familia que somos y de haber podido compartir un amor que nos ha llenado de felicidad durante todos estos años de unión. Hoy, nuestro amor de pareja toma caminos distintos, pero no lejanos, puesto que continuaremos juntos en la maravillosa tarea de seguir siendo padres dedicados, como hasta ahora lo hemos hecho. Es una decisión muy meditada y que tomamos de mutuo acuerdo (...) Estas serán las únicas palabras públicas que realizaremos en el presente y en el futuro. Muchas gracias por vuestra comprensión”, decía el post que alcanzó a más de 700.000 personas.

La relación de la periodista y el exjugador, se mantiene en los mejores términos. Al menos así lo muestran en redes sociales. Por ejemplo, el pasado 3 de febrero, el portero recordado en el Real Madrid felicitó en el cumpleaños a la mamá de sus hijos.

“Por otros sueños por realizar. Por otros sueños cumplidos. Disfruta aunque alguna tempestad intenta restar camino!. A toda máquina. Felicidades mujer. ¡¡A por otro año para olvidar los anteriores!!”, redactó en el post junto a una imagen sonriente de su ex pareja de 38 años.

El 20 de mayo, el turno de elogiar a su exesposo el día de su nacimiento fue para Sara.

“La memoria es el único paraíso del que no podemos ser expulsados. Los años se los lleva el tiempo. La vida se queda soplando más deseos. Celebra tu camino cada día. Feliz vuelta al sol, felices 41. Feliz todo”, escribió la periodista.

La pareja es recordada por el beso que dio Iker a Sara después del título de España en el Mundial de Sudáfrica 2010 cuando el portero y capitán, luego de ser entrevistado por su pareja, dejó salir a flote la emoción y le confirmó al mundo que estaba enamorado de ella.

Después de la historia de la separación, la primera en aparecer con una supuesta nueva relación fue Rocío Osorno, una diseñadora de moda en Sevilla, especializada en vestidos de boda, vestidos artesanales con las mejores telas y materiales. El rumor se convirtió en pregunta para las redes sociales de la mujer.

“La pregunta del millón. Vosotros veis mi día a día por aquí y no me da la vida para mucho más que trabajo, campañas, fotos, la firma… Y el resto del tiempo lo intento dedicar a mis hijos y a mi familia. Últimamente me cuesta incluso ver a mis amigos de toda la vida”, dijo al respecto.

Esta semana, la revista Hola publicó una imagen muy comprometedora de Sara Carbonero con el que parece ser su nuevo amor. “Sara Carbonero vuelve a estar enamorada. ¡HOLA! Publica esta semana en exclusiva su beso definitivo con Nacho Taboada, corroborando así los rumores surgidos hace dos meses”, escribieron en las redes sociales del medio.

Nacho Ortiz Taboada, tiene 35 años y es un reconocido músico de Zaragoza. Además, se desempeña como vocalista del Colectivo Panamera. Según los medios españoles, Ortiz trabaja como técnico de sonido en la radio y en el año 2014 ganó un premio Ondas por su labor como productor musical. Dos años después fundó el estudio de grabación Santa Ana Studio donde ejerce su profesión.

Hasta el momento, ni el músico ni la periodista han confirmado su relación.