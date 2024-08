Estado de salud de Mario Vargas Llosa preocupa a sus seguidores; uno de sus hijos revela las reales condiciones del escritor

Una foto que le da la vuelta al mundo, en la que se ve al escritor peruano Mario Vargas Llosa visiblemente delgado, con dificultades para caminar con su bastón y llevado del brazo por una calle de Madrid, encendió las alarmas entre seguidores y opinión pública sobre el estado de salud del premio Nobel de literatura latinoamericano, que en marzo pasado cumplió 88 años de vida.

Las recientes imágenes fueron difundidas por el programa de televisión ‘Espejo Público’, de España, donde el autor vive desde hace varios años, y han intensificado las preocupaciones sobre el aparente mal estado físico del escritor, que no ha participado en eventos públicos desde hace meses.

Mario Vargas Llosa, Nobel de literatura peruano. (Photo By Carlos Lujan/Europa Press via Getty Images) | Foto: Europa Press via Getty Images

“El estado de salud de Vargas Llosa no es el mejor, aunque no voy a detallar su diagnóstico, ya que eso le corresponde a él. Lo que puedo decir es que no está bien; esto se evidenció en su última intervención”, afirmó una colaboradora de este espacio, que tiene gran audiencia en ese país.

“Esta persona está mal, yo no voy a decir qué le pasa a él porque esto lo tiene que decir el personaje. Lo único que puedo decir es que no está bien. La otra vez cuando habló se pudo evidenciar”, agregó por su parte la periodista Pilar Vidal, también en televisión.

“Creo que una persona como Mario, con el dinero que ha ganado y lo que ha sido, podía estar mejor cuidado (...) Hace una semana se lo han llevado a Grecia y han querido hacer ver que estaba fenomenal haciéndole fotos, pero no es así”, comentó posteriormente.

Una semana atrás, la familia Vargas Llosa estuvo de vacaciones por varios días en Grecia y desde allá compartieron varias fotos de su viaje. Según algunos medios españoles, los hijos del escritor intentaban con ello proyectar una imagen de bienestar y normalidad del autor de La ciudad y los perros. “Podría ser una estrategia para desviar la atención de una realidad médica que podría ser más grave de lo que se está mostrando”, señaló el diario La Vanguardia.

Sin embargo, uno de los hijos del Nobel, Álvaro Vargas Llosa, reaccionó a la ola de preocupaciones y, a través de sus redes sociales, expresó su indignación: “Hace una semana, así estaba mi padre, ajeno al ruido de los malintencionados que tratan de sorprender la buena fe de la gente”, escribió junto a una fotografía de Vargas Llosa nadando a placer en una piscina.

Hace una semana, ajeno al ruido de los mentecatos que tratan de sorprender la buena fe de gentes como usted. pic.twitter.com/Zv1qnaahd1 — Álvaro Vargas Llosa (@AlvaroVargasLl) August 4, 2024

Y agregó: “Él está bien y en excelente compañía”, afirmó, en clara referencia a su madre, Patricia Llosa, con quien el escritor ha pasado tiempo recientemente tras su mediática separación de la socialité Isabel Preysler, tras una relación de más de siete años.

Preysler, nacida en Filipinas hace 73 años, puso fin a la relación con el nobel peruano. Durante todo ese tiempo habían formado una de las parejas más mediáticas de la prensa del corazón.

Así lucía hace unos pocos años Mario Vargas LLosa junto a Isabel Preysler. (Photo By Jose Oliva/Europa Press via Getty Images) | Foto: Europa Press via Getty Images

Lo que se conoció en su momento es que Preysler empezó “a tener una importante petición para Vargas Llosa. Y en repetidas ocasiones, desde hace aproximadamente 6 meses, solo tiene un deseo, casarse, pero él no se quiere casar. Se lo vuelve a pedir, porque si el día de mañana te pasa algo yo no voy a ir al funeral como la amante de Mario Vargas Llosa”, le habría dicho al autor varias veces, tal como lo contó una periodista.