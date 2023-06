“Estar en España era un sacrificio enorme para mi éxito profesional”: Shakira se confiesa ante la juez española

Shakira sigue siendo tendencia mundial en la prensa y las redes sociales, especialmente, porque este jueves se conocieron las declaraciones de la colombiana, que dio en medio de un juicio fiscal en España, dado que le impondrían una millonaria multa, tal como lo dijo en la Music Session #53 que hizo en colaboración con Bizarrap, ‘me dejaste con la deuda en Hacienda’.

Crecen los rumores de una posible relación entre Shakira y Hamilton - Foto: Anadolu Agency via Getty Images

En medio de la sesión, Shakira estuvo ante la juez y declaró durante 80 minutos, según registró el diario El País de España, y contó varios detalles desconocidos del inicio de su relación con el exfutbolista Gerard Piqué, y quien se convirtió en el padre de Milan y Sasha, sus dos hijos.

Entre otras cosas, la barranquillera contó que no contemplaba el hecho de radicarse en ese país, dado que en la industria musical no es muy fuerte y para seguir con su carrera artística, realmente no representaba un avance. Sin embargo, el amor le hizo tomar decisiones.

“No tenía ganas de venir a España. Es un país lindísimo, pero no es el epicentro de la industria de la música. Para mí estar en España es un sacrificio enorme para mi éxito profesional, porque no cuento con lo mejor en la producción artística, que está en Estados Unidos. Es como pedirle a Gerard ir a Barranquilla a jugar en el Júnior por amor”, expresó la artista, informó El Periódico.com.

Shakira y Piqué duraron 12 años juntos y tienen dos hijos: Milan y Sasha. -Foto: Bryan R. Smith / AFP. - Foto: Bryan R. Smith / AFP

Asimismo, dio detalles de cómo inició su relación: “Empiezo a salir con él y, si tengo un poco de tiempo libre, prefiero ir a verlo a él y no ir a Bahamas a encontrarme con mi ex. Era una situación que no le hacía nada de gracia a Gerard. Estaba encantada con él”.

Gerard Pique y Shakira en la alfombra roja. (Photo by Scott Heavey/Getty Images). - Foto: Getty Images

Y trajo a colación un suceso, para demostrar de alguna manera, que ella no era residente de ese país: “Recuerdo estar volando de Marrakech a Croacia. Sobrevolábamos Barcelona y le pedí al piloto del avión si podía aterrizar brevemente solo para darle un beso a Gerard. Es lo más romántico que he hecho en mi vida”.

La colombiana contó detalles de su vida. - Foto: afp

Manifestó, también, cómo lo percibía: “En 2011, cuando empiezo a salir con él, casi no nos veíamos. [Él] tiene 23 años, diez años menor que yo. Futbolista, guaperas, con fama de playboy… Era un loquito en esa época. Ahora mismo es un tipazo, pero entonces era un loquito y no tenía garantía de que las cosas iban a tirar adelante o que íbamos a formar una familia. Jamás me imaginé que iba a vivir en este país por ese niño con barba que estaba increíble, pero bueno, no más”.

Shakira comenzó una nueva vida con sus hijos Sasha y Milan en Miami desde comienzos de abril de este año. Piqué tiene derecho a compartir con los pequeños en vacaciones. - Foto: getty images

Sumado a ello, dio un revelador dato sobre el nacimiento de Milan, su primogénito, pues realmente necesitaba demostrar que no vivía en el país europeo. Para entonces, la colombiana trabajaba como jurado para The Voice (La Voz), un programa musical que se emitía en los Estados Unidos.

“Programé la cesárea porque tenía un contrato con The Voice. Entré con maquillaje a la sala de parto. Parí y me llevé a mi niño recién nacido. Lo llevaba conmigo a cuestas a todos lados, como esas mamás indígenas que llevan a sus niños a cuestas. Le amamantaba en el set del programa cada tres horas. Para Gerard esto era un motivo de discusión”, indicó.

Gerard Piqué comparte con sus hijos en vacacione. Photo por David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images. - Foto: Getty Images

Finalmente, la intérprete de Te Felicito, habló también del momento en que realmente se radicó en ese país, pues una vez su pequeño entra al colegio, y ahí las cosas cambian: “Escolarizamos a Milan y las cosas cambian. En este momento somos una familia consolidada, aunque nunca seremos una pareja completamente convencional”.