Estos son los retoques estéticos que se ha realizado Epa Colombia hasta el momento. ¿Cuál es el último?

Tras este procedimiento, su apariencia física llegó a preocupar a sus seguidores debido a la inflamación. Entre tanto, ella les respondió: “Déjame recuperarme, no te vas a arrepentir del apoyo que me das, no bajes la guardia, amiga”, mencionó en sus historias de Instagram y Facebook.

¿Cómo ha sido la recuperación de Epa Colombia tras someterse a la cesarea?

Todos sus seguidores se preguntan si tendría un segundo hijo, y en respuesta la influencer contestó. “Amiga, sí, pero voy a tardar en tener el niño. No me fue bien con la cesárea, creo que me van a volver a abrir por dentro, para ver qué es lo que realmente tengo”, enfatizó la empresaria.

Y agregó: “Se me oscurecieron las axilas, los senos me crecieron demasiado, se me reventó la piel, tengo estrías, he estado súper débil, se me ha caído mucho el cabello, se me cayó el bótox, ya tengo muchas arrugas y hasta el mentón se me puso horrible, yo no soy capaz de mostrarles cómo me veo sin maquillaje”.