“Es muy tacaña”: Epa Colombia expuso a su ex y la criticó por la forma como vive

Epa Colombia expuso la forma en la que Diana Celis maneja el dinero

Epa Colombia invitó a ‘trabajar’ a su ex pareja

“Ella que se da mala vida y por tener más hace menos… Ay, no, amiga, es que la verdad yo te contaría todo lo que ha pasado, pero usted termina de acabar con esa niña, amiga, porque es que la gente cree que la vida es más fácil”.

Finalmente, invitó a su pareja a trabajar y señaló que, de no ser así, no entiende cómo va a hacer para salir adelante y continuar con su vida. Según mencionó en el en vivo que hizo con Yina Calderón, no estaría dándole un buen manejo a sus finanzas y al dinero que recibe por medio de su trabajo como deportista.