Epa Colombia hizo graves acusaciones contra Diana Celis, su ex; la señaló de intentar “matarla”: “Yo sí muestro la realidad”

“Si me van a contar algo, cuéntemelo bien, no a medias, no me vayan a contar solo lo bueno porque de pronto hacen quedar mal a los demás y ustedes quedan como los príncipes o las princesas y pues no es así. En una historia siempre hay dos versiones, pero no se pasen, sean serios. Entre más pasa el tiempo, más me sorprendo. La sociedad es tan mentirosa, como que hacen las cosas para quedar bien siempre. Asuman sus errores también. No, asumamos”, comentó entre risas.