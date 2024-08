Epa Colombia reveló la millonada que le costó el implante de cabello; confesó que se hará más cirugías

La mujer, que suma más de 5,2 millones de seguidores, se ha realizado varios procedimientos y cirugías estéticas con el fin de sentirse mejor y liberarse de algunas características o facciones que no son de su agrado. Tema que conversa de manera frecuente con las personas que la siguen, pues quiere acabar con el tabú detrás de estas prácticas para que las mujeres que deseen realizarse algunos cambios no tengan miedo a ser juzgadas por la sociedad.

Epa Colombia confesó cuánto pagó por sus implantes capilares

“Amiga, me lo hice porque yo tenía unas entradas hereditarias y aproveché que se me estaba cayendo el cabello para que se me regenerara de nuevo, se detuviera todo lo que estaba pasando en el posparto y volviera a crecer (...) Apenas me hice el implante, dejó de caerse el cabello y aproveché que era frentona y me puso un poquito más adelante, casi dos centímetros y me rellené y ya está creciendo”.