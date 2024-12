¿Quién fue el ganador del carro de Shakira?

“Bueno, el día ha llegado, finalmente se ha decidido quién se va a llevar mi carro y me hace muy feliz poder otorgárselo a alguien como un tributo a su creatividad y su ingenio, así que muchísimas gracias a todos por enviarnos sus videos, los hemos visto muchas veces, ha sido muy difícil seleccionar a los finalistas . Finalmente, ustedes han decidido quién es el ganador, así que bueno, no lo voy a dilatar más, el ganador de mi carrito es Michael Mejía”.

“Sé que le has puesto mucho esfuerzo, mucha dedicación y cariño, se nota, no solamente el talento que tienes, sino la determinación, y le has puesto tanto nivel de detalle a este video que a la gente le ha encantado, nos has conquistado con él, así que te llevas mi Lambo, estoy feliz de que seas tú (…) Me ha conmovido tu historia, sé qué has pasado momentos muy difíciles como un divorcio y créeme que entiendo por lo que estás pasando”.