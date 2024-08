Este sería el acuerdo entre Cristiano Ronaldo y Georgina en caso de divorcio

Desde entonces, Georgina ha protagonizado reportajes, revistas de moda y programas de televisión. Así mismo, para el año 2022 lanzó el reality llamado Soy Georgina . Durante su carrera profesional ha trabajado para Grazia, Glamorous y Yamamay; también siendo embajadora con la marca de bikinis Pretty Little Things.

Este sería el acuerdo entre Cristiano y Georgina en caso de separación

Las especulaciones revelan detalles de un presunto acuerdo financiero que existiría entre esta romántica pareja en caso de una separación, resaltando que ellos no están casados y que la iniciativa nació del exagente del futbolista.

Así mismo, en la trayectoria deportiva de Cristiano, no paran los rumores de su futuro futbolístico. Hace poco menos de un mes, el jugador alertó a sus seguidores en redes sociales por un mensaje preocupante en medio de la Eurocopa, debido a que Ronaldo no pudo anotar en esta edición del certamen. Eso, para muchos analistas y fanáticos de CR7, podría ser una señal que indicaría señales sobre su nivel deportivo y que habría la posibilidad de llegar a la confirmación de su retiro, no solo de la selección, sino de la actividad profesional.