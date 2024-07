La Eurocopa de las leyendas: estos son los grandes jugadores que le dirán adiós definitivamente a esta competencia

Las cámaras enfocaron al exjugador del Real Madrid que no paraba de llorar. Sus compañeros no dudaron en abrazarlo, pese a ser el hombre de la experiencia. “¿Sabes lo que significa esta escena? Ver a tu madre llorando en la pantalla, no lo saben, nadie lo sabrá jamás (…) No todo en la vida es fútbol, fama y dinero”, reveló Katia Aveiro, hermana del crack, refiriéndose a que Cristiano vio por el videomarcador el rostro de su madre cuando falló el penal.