Portugal vs. Francia: hora y canal para ver el enfrentamiento por cuartos de final de la Eurocopa

Duelo a distancia Mbappé-Ronaldo

Sin sus piernas de antaño, CR7 no ha encontrado todavía el gol en sus cuatro partidos, y no es percibido ya como el gran peligro que suponía en sus años dorados. Las lágrimas luego de su penal fallado contra Eslovenia en la prórroga de los octavos de final demuestran, sin embargo, un amor profundo hacia su selección.

“No lo sabía, pero jugar con una máscara es un horror absoluto. Es muy complicado, limita la visión, el sudor se bloquea, hay que quitarla para que gotee. En cuanto pueda quitármela me la quitaré, pero no tengo elección, mi competición será así, solo puedo jugar así. Es molesto, pero debo agradecer la máscara”, declaró el domingo el capitán de Francia.