La Liendra criticó el desempeño de Cristiano Ronaldo en la Eurocopa: “No vale la pena”

La Liendra opinó sobre el rendimiento de CR7 con la selección de Portugal

“Llegamos a casa y estamos en Medellín, muchachos. Ustedes se preguntarán, Liendra, ¿por qué no se quedó apoyando a Portugal? , ¿por qué no se quedó hasta el final?, pues yo les respondo: liendras, ya 20 días en Europa, ya estaba un toquecito cansado, ya quería venir a la casa, ese fue el primer motivo”.

| Foto: NurPhoto via Getty Images

Cristiano Ronaldo, capitán de Portugal | Foto: NurPhoto via Getty Images

Sin embargo, quiso resaltar que una de las razones principales por las que decidió dejar de asistir a los encuentros deportivos fue porque desde su punto de vista, El Bicho, no estaba teniendo un buen nivel en el torneo de selecciones nacionales organizado por la UEFA.

“El segundo motivo es que Cristiano Ronaldo no marcó en ninguno de los tres partidos, no sentí que estaban jugando tan bien, entonces quedarse e invertir dinero para ver unos partidos tan sencillos, no vale la pena, la verdad es que prefería vérmelos desde la casa”, afirmó el creador de contenido que suma más de 6.3 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.