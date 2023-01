Estos son los nombres de famosos que suenan para reemplazar a Henry Cavill como Superman

Uno de los actores más cotizados de Hollywood, el británico Henry Cavill, meses atrás, dio a conocer una inesperada y lamentable noticia para muchos: ya no seguirá dándole vida al personaje que tiene visión láser, superfuerza y vuela con su gran capa roja, Superman.

Tras conocerse el anuncio, que ha dejado sorprendidos y nostálgicos a los seguidores de la estrella del cine, se ha ido especulando sobre quién será el famoso que continúe el legado cinematográfico de Clark Kent. Aunque solo se tratan de rumores, los fanáticos siguen eligiendo a su preferido para el papel, sin embargo, muchos consideran que ‘exista’ un artista que pueda sustituir al superhéroe interpretado por Cavill.

Es necesario recordar que en octubre, Cavill anunció que regresaría como el Hombre de Acero, incluso el actor hizo una breve aparición en una escena de mitad de créditos al final del film Black Adam, protagonizada por Dwayne Johnson.

Estas serían las posibilidades, según los fanáticos del mundo cinematográfico de DC:

Adam DiMarco lidera la lista. El actor y músico canadiense participó en The White Lotus; podría ser quien empatice en las escenas con el nuevo intérprete de Batman, Robert Pattinson.

Publicación de Instagram. - Foto: Tomada de Instagram @adamdimarco

Otros famosos que aparecen en el listado son Jacob Elordi y Will Sharpe. Asimismo, Nicholas Joseph Braun y Aaron Taylor Johnson, quien también está fichado para darle vida al papel protagónico de James Bond. También suenan Nicholas Hoult, Liam Hemsworth y David Corenswet, quien ha intentado ser Superman varias veces.

Henry Cavill abandona la serie de ‘The Witcher’ y será sustituido por Liam Hemsworth

El reconocido actor británico Henry Cavill anunció su salida de la serie fantástica The Witcher y, además, confirmó que será reemplazado por Liam Hemsworth, en su papel como Geralt de Rivia, el personaje que protagoniza la saga literaria de Andrzej Sapkowski.

Henry Cavill abandona el papel de Geralt de Rivia en 'The Witcher' y Liam Hemsworth lo reemplazará. - Foto: tomada de Twitter @WitcherEnNFLX / Instagram @liamhemsworth

A pesar de ya haberse rodado la tercera entrega durante este año con Cavill de vuelta en el rol principal, esta noticia confirmaría la extensión de la serie hasta una cuarta temporada.

“Mi viaje como Geralt de Rivia ha estado lleno de monstruos y aventuras y, por desgracia, dejaré mi medallón y mis espadas en la cuarta temporada. En mi lugar, el fantástico Sr. Liam Hemsworth tomará el manto del Lobo Blanco. Al igual que con los más grandes personajes literarios, paso la antorcha con reverencia por el tiempo dedicado a encarnar a Geralt y con entusiasmo por ver la versión de Liam de este hombre tan fascinante y lleno de matices. Liam, buen señor, este personaje tiene una profundidad maravillosa, disfruta buceando y viendo lo que puedes encontrar”, indicó la estrella británica en sus redes sociales.

Al respecto, Hemsworth se mostró emocionado por el nuevo reto que disfrutará como actor y fanático de The Witcher.

Liam Hemsworth y Miley Cyrus - Foto: WireImage,

“Como fan de The Witcher, estoy encantado de tener la oportunidad de interpretar a Geralt of Rivia. Henry Cavill ha sido un Geralt increíble, y me siento honrado de que me entregue las riendas y me permita tomar las espadas del Lobo Blanco para el próximo capítulo de su aventura. Henry, he sido fan tuyo durante años y me inspiró lo que aportaste a este querido personaje. Puede que tenga algunas botas grandes que llenar, pero estoy realmente emocionado de ingresar al mundo de The Witcher”, señaló a través de su Instagram el actor australiano.

Esta no sería la primera vez que el actor australiano participe en una producción basada en una serie de libros, pues cabe recordar que antes formó parte del elenco de la saga ‘Los juegos del hambre’, creación literaria de Suzanne Collins, dándole vida a Gale, uno de los intereses amorosos de Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence).