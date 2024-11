Famosa presentadora se incorporó al elenco del programa ‘Corona TV’, ¿Y Alejandra Serje?

El formato llegó a la televisión nacional de la mano del Canal City TV, donde no solo podemos ver a Ariel, sino también a la presentadora Alejandra Serje. La dupla ha sido la encargada de acompañar a todos los televidentes en las franjas de la tarde. Sin embargo, un refuerzo más se sumó al equipo: otra presentadora que ha encantado al público con su carisma y belleza.

No obstante, ella no es la única presentadora que se une al programa, pues también regresó Nanis Ochoa, quien había sido parte de Lo Sé Todo junto a Elianis Garrido y Ariel Osorio. La Corona inició el 20 de noviembre en la franja de las tardes del canal City TV y ha logrado ganar popularidad en la televisión colombiana.

No solo con Nanis Ochoa, estas han sido las polémicas del ‘Gordo’ Ariel con otras presentadoras y famosas

¿Por qué se llama en La Corona TV?

“Comencé a pensar en el proyecto, me vi con Analia, porque me gusta como trabaja, hacemos el juego y la dinámica y fluye muy bien, entonces, la idea era hacer algo juntos y ahí salió mi idea de hacer La Corona TV porque quería tener al rey y la reina. (…) En ese momento, escribí un proyecto no para televisión sino para un canal de YouTube. Estábamos listos, pero ella tuvo una situación personal, se tuvo que alejar un tiempo y quedé yo solo”, explicó.