Famosos actores se le metieron al rancho a Rigoberto Urán y así los recibió el ciclista

Luego, el corredor señaló: “Las nuevas contrataciones en nuestro servicio al cliente en Go Rigo Go. Póngale cuidado a los muchachos que tenemos acá camellando. Eso si, lo importante es que los frisoles con chicharrón carnudo no faltan”.

“La foto que no sabías que necesitabas ver. Este trío está poderoso, lo difícil va ser elegir que jersey usar para salir a rodar. ¿Go Rigo Go o Go Rendón Go? Digan pues”, concluyó el perfil oficial del establecimiento en Instagram.