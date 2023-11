Lowe León reacciona al aire a separación de Andrea Valdiri y Felipe Saruma; destapó lío legal

“Yo creo que es importante con todas las personas que nos vieron en todos esos bonitos momentos, que hasta aquí llegó nuestra relación, que hoy nos separamos. Pero yo sí quisiera decir algo, porque mucho se está especulando, y es que para mí Andrea y sus hijas fueron lo mejor que me pudo pasar en la vida, esa mujer me cambió la vida” , precisó el joven.

El artista, pese a que no evadió la pregunta, aseguró que no puede hablar actualmente nada con respecto a la vida personal de la bailarina, ya que existe un tema legal que se lo impide. Sin embargo, aseguró que Dios pone todo en su lugar.

“No tengo problema en que me pregunten a cerca del tema, pero por temas legales no puedo dar mi opinión. Lo que tengo por decir es que estoy muy contento y feliz. Dios va poniendo las cosas en su lugar, todo se está dando a mi favor y estoy aprovechando las oportunidades de la vida”, apuntó inicialmente.

luego, agregó: “Yo en realidad he optado por simplemente enfocarme en mi carrera. Entiendo que para los medios y las personas entre ella y yo quedaron muchas cosas sueltas, en el aire. Mis abogados determinaron que no hable de ella, no me dejan mencionarla”.