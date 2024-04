Felipe Saruma ‘revivió' a Martín Elías; le rindió sentido homenaje con un video

La partida del hijo de Dimedes Díaz impactó a toda Colombia, desatando un fuerte dolor, no solo en su familia, sino en sus fanáticos. Miles de personas lloraron por esta tragedia, ubicando a la celebridad como uno de los rostros más influyentes del género, después de su papá.

Tras varios años desde que ocurrió este suceso, la atención de los fans del vallenatero se ubicó en un particular video, el cual plasmaba un homenaje que le hizo Martín Elías Jr., su hijo, como parte del aniversario de la muerte de su papá. Este clip era muy especial, pues lograba plasmar al cantante en la actualidad, viéndose cara a cara con el joven talento.

“Te amo mucho, papá. Desde que te fuiste mi vida cambió, pero siempre te llevaré en mi alma y corazón , tu legado seguirá por siempre y yo me encargaré de que nunca te olviden, siempre vivirás en nuestros corazones. Te amo por siempre, mi héroe”, escribió el colombiano en un post, el cual fue elogiado por los seguidores de su padre.

Sin embargo, lo particular del tema fue que Felipe Saruma estuvo involucrado en este acontecimiento, pues, junto a su equipo, trabajaron de la mano para hacer realidad este deseo . El influencer fue el encargado de recrear la imagen del artista, trayéndolo a la vida a través de la inteligencia artificial (IA).

“A mí me encanta el vallenato, en especial la música de Diomedes Díaz. Me puse en contacto con él y me comenzó a contar un poco de su proyecto. Cada año le escribe una carta a su papá, contándole cómo va todo, cómo va su vida y qué ha pasado. Este proyecto, en lo personal, se volvió algo muy íntimo”, agregó.