Filtran video íntimo de Andra Escamilla, conocida como ‘Compañere’

La joven que se volvió viral en 2021, Andra Escamilla, conocida por millones de personas por su llanto en medio de una clase virtual, donde pedía a uno de sus compañeros que la llamara “compañere” y no “compañera”, denunció este miércoles 27 de abril la filtración de material audiovisual íntimo en redes sociales.

A través de un video, la joven pidió a sus seguidores que le ayudaran a denunciar la filtración de fotografías y clips íntimos, que estarían circulando en diversas redes sociales sin su consentimiento. Al parecer, sería el contenido que Escamilla subió a su cuenta de Fansly, una plataforma en la que algunas personas suben contenido para adultos, similar a OnlyFans.

Ante la situación, el llamado que hizo la joven fue a denunciar las imágenes o clips de video que se encontraran sobre ella, ya que este habría sido hurtado sin su consentimiento de la plataforma mencionada, aunque no dio otros detalles adicionales. “Subieron un video del Fansly a Twitter y Facebook, posiblemente a Reddit y Telegram, y a una plataforma, así que si lo ven, por favor denúncielo”, aseguró Escamilla.

Se conoce que la joven en días anteriores anunció en su cuenta de Instagram que pensaba abrir un espacio para sus seguidores en la plataforma Fanslu, la cual aseguró que era un OnlyFans “mejorado”, por lo que preguntó a los usuarios sobre el contenido que querían que ella compartiera. “Abriré un Fansly. Es un Only mejorado. Podrán votar por el contenido que quieren ver. Tener diferente contenido dependiendo del monto que paguen. Y contenido personalizado”, afirmó Escamilla.

Es de recordar que el video que se viralizó en las redes sociales en el que Andra Escamilla, una persona no binaria, solicita que se le denomine “compañere” y no “compañera”, sucedió en medio de una clase virtual.

Escamilla explicó en un video de TikTok las razones por las que hizo la solicitud y el porqué de su reacción durante la clase. Así mismo, esta persona, quien se identifica con los pronombres elle y él, aseguró que no le molestaron los memes que se viralizaron tras darse a conocer su video, pero consideraba como de suma importancia aclarar la situación.

“Este video va a ser un poco serio porque resulta que me volví viral. No me molestan para nada los memes, pero creo que en un futuro publicaré un TikTok especial para reaccionar a los memes que me hicieron, pero esto va a ser un poco serio porque recibí muchos comentarios de acoso y cosas bastantes feas. A mí no me importa lo que digan de mí o lo que piensen, pero hay personitas a las que sí, compañeres de la comunidad LGBTQ+ que sí les afectó y esto no está chido”, comenzó.

Posteriormente, explicó que en ningún momento interrumpió su clase de Redes Logísticas e Inteligentes, como pensaron muchas personas, y que todo inició en el momento en que solicitó una prórroga, que no le darían, para entregar un trabajo escolar porque el fin de semana estuvo bajo los efectos secundarios de su vacuna contra el virus de la covid-19.

“(El profesor en clase) decidió sacar el tema, insinuando que era bastante irresponsable, yo le dije que no, que era por una cuestión médica y que por eso no había podido hacer el trabajo. El compañero decidió hablar sobre el huracán (...) y luego pasó a decir: ‘es que ella’”, añadió.

Afirmó en la grabación que durante los tres semestres que lleva en una universidad les ha pedido a sus compañeros que le busquen por los pronombres que solicitó, aunque algunos optaron simplemente por no hacerlo. “Siempre me han tratado de ella y mi pronombre es ‘elle’, si les molesta también está ‘él’, está bastante fácil, literal, está en mi nombre de Zoom y en mi fondo, creo que no hay excusas”, puntualizó.