Video | A puños, mujer reprendió a ladrón que intentó robarla en Barranquilla

Un acto de valentía quedó captado en una cámara de seguridad de un establecimiento comercial del barrio Santo Domingo, de Barranquilla, cuando una joven se enfrentó a un presunto delincuente.

El hecho ocurrió el viernes 22 de abril y fue difundido durante el fin de semana a través de redes sociales. En la grabación se puede evidenciar cuando un sujeto que iba como parrillero de una motocicleta se baja a varios metros del lugar y cubriéndose su cabeza se dirige hacia el restaurante para cometer el atraco.

En ese momento, una trabajadora del lugar, de un puño y patadas lo saca del establecimiento, quien además lo hala por su buzo, evitando el asalto.

Fue así como el sujeto intenta desprenderse de la mujer, tratando huir en la motocicleta que lo estaba esperando. Sin embargo, la joven alertó a los vecinos del sector para el bloqueo de la vía, por lo que en el desespero de abordar la moto, el sujeto logra desestabilizar a su cómplice. Finalmente, una patada de un vecino termina por derribarlo, siendo atacados en el suelo por los demás habitantes de la comunidad.

El video ha causado impacto en los internautas por el acto de enfrentamiento de esta mujer y, entre jocosos comentarios, destacan el momento en el que se puede ver a un motociclista que transitaba por la zona y choca contra un muro por estar concentrado en el altercado. Por fortuna no presentó lesiones.

Hasta el momento, la Policía Metropolitana de Barranquilla no se ha pronunciado ante este nuevo caso de inseguridad.

Video | El impactante reflejo de “Spider-Woman” salvó a una mujer en Barranquilla

Como “Spider-Woman” fue nombrada Evelyn Yepes, a través de redes sociales, luego que este domingo se diera a conocer un video en el que asombrosamente salvó la vida de una mujer.

El hecho ocurrió en una tienda ubicada en el barrio Las Nieves, de la localidad suroriente de Barranquilla, y quedó grabado por una cámara de seguridad.

En el video se registra cuando Yepes se encontraba junto a una compañera, apoyadas en el mostrador de la tienda dialogando con el tendero. De pronto, uno de los estantes de vidrio se soltó del sujetador, pero los reflejos de esta mujer evitaron una tragedia: sorprendió a su compañera de un tirón en su brazo izquierdo, salvándole la vida.

En cuestión de segundos, la vitrina que se encontraba detrás de ellas se despegó de la pared y se hizo pedazos, por lo que toda esa zona del establecimiento comercial quedó destruida.

En el lugar, una joven clienta que acababa de pasar por la estantería también se salvó de salir herida. Este suceso dejó impactados a los testigos del momento, quienes no podían creer la reacción de Yepes, además de salir ilesas las mujeres.

“No he parado de verlo, lo veo y no lo creo. Todo fue en cuestión de segundos. Milagrosamente, salimos bien de ese accidente. Dios me mostró su amor y su misericordia con nosotras”, expresó Evelyn en sus redes sociales.

El video se ha hecho viral en las redes sociales y ha generado una ola de reacciones y comentarios entre los internautas, como spider-woman, “ojalá me salvarán así de las malas decisiones”, “efecto arácnido”, “ya confirmamos que Spider-Man es mujer”, entre otros.