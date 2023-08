Final de La Casa de los Famosos: hora y cómo ver en vivo el capítulo

Luisa Fernanda W participaría en un importante reality con varios famosos colombianos

“Tengo varias cosas que contarles (...) Voy a hacer. Quizá es el viaje que me genera más expectativa en la vida. Por lo que estaré ausente de redes sociales, no sé si una semana, dos semanas, tres semanas o un mes, vamos a ver cuánto tiempo, todo depende de cómo me vaya. Solamente les cuento que voy para un proyecto fuera de Colombia”, señaló en un inicio la ‘influenciadora’.