¿Cambió mucho? Así lucía Luisa Fernanda W sin retoques estéticos

A Luisa Fernanda W no le da pena mostrar absolutamente nada de su vida privada a sus más de 18,4 millones de seguidores, una habilidad que terminó siendo uno de sus secretos mejor guardados para ser tan exitosa en las redes sociales, pues el mostrar que es una “mortal” como cualquiera dentro de todos los lujos y excentricidades en los que vive son el gancho perfecto para mantenerse como una de las influencers más relevantes de Colombia.

Por eso, Luisa siempre aprovecha cada oportunidad que sus mismos fanáticos le ponen en bandeja de plata para revelar datos, fotos, infidencias y todo lo que sea necesario para generar revuelo, engagement y muchos comentarios y likes, como sucedió con una de las respuestas que le dio a un seguidor en la dinámica de preguntas y fotos que hizo a través de sus historias de Instagram.

Esta es una de las más recientes fotos que Luisa Fernanda W subió a redes sociales. - Foto: Instagram: @luisafernandaw

En esta ocasión, uno de los ‘fans’ le preguntó a La W si le mostraba una imagen de ella en vestido de baño antes de que se pusiera “bubis”, refiriéndose a sus prótesis mamarias, lo que le dio pie a la influencer paisa para ir al cajón digital de sus recuerdos y rescatar varias fotos en las que no solo muestra su joven cuerpo, sino que también deja a la vista una evolución de estilo muy latente que se ha dado a través de los años.

La joven Luisa en dicha postal está muy bronceada luciendo sus atributos naturales en un conjunto de encaje gris y vinotinto que se contorneaba con una melena lisa castaña, complementada con un maquillaje mucho más pálido de lo debido con un rubor rosado, un brillo común entre las adolescentes de la primera década de los 2000 y unas cejas que apenas se logran ver en medio de tanto polvo traslúcido.

“Siempre he tenido un cuerpo agradecido, aquí no me había hecho ningún retoque estético”, escribió la influencer en su respuesta, añadiendo entre risas un detalle que lamenta enormemente de su pubertad: “no entiendo por qué en esta época de adolescencia me quitaba las cejas”.

Pero esta foto en “paños menores” no fue la única que Luisa mostró en su dinámica con sus fanáticos. Otra de las seguidoras le pidió que mostrara otra foto de ella “antes de hacerse los senos” y le pidió a la empresaria que esclareciera la edad exacta de sus últimos momentos sin prótesis mamarias, etapa en la que la creadora de contenido ostentaba de una figura delgada y envidiable.

En la imagen que La W publicó como respuesta se le ve en sus supuestos 17 años, edad que ni ella misma es capaz de confirmar, haciendo una pose cual modelo de revista agarrándose su melena castaña clara ondulada, luciendo un top ‘animal print’ con unos jeans azul claro y una correa del mismo estampado de la prenda superior.

Luego de todo el revuelo que Luisa armó con sus fotos, la influencer les mostró a sus seguidores que después de un año ella decidió volver a pisar un gimnasio, para complementar el arduo trabajo que ha hecho para recuperar su figura luego de tener a su segundo hijo, Domenic, que nació en noviembre de 2022 a través de una cesárea que se dio sin ningún tipo de inconveniente.

Para Luisa volver a hacer ejercicio no es solo un reto físico, pues su figura ya viene muy bien moldeada por un estilo de vida saludable y una alimentación muy consciente. El obstáculo para la antioqueña es encontrar las ganas y el ánimo para desplazarse hasta el gimnasio, pues la pereza le gana y finalmente la actividad física queda en veremos; sin embargo, La W le apostó a superar sus miedos y volver a tener un cuerpo de portada de revista.