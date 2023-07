Final del ‘Desafío The Box’: lo que hará cada participante si gana y detalles del último episodio

Año tras año, los colombianos viven frente a sus televisores momentos llenos de tensión, adrenalina y acción a través de las temporadas del Desafío The Box , que es una de las versiones del reality que lleva 19 años acompañando a la audiencia en el país.

No obstante, desde hace dos años, el formato se transportó a una caja construida a manera de complejo, a fin de albergar a los participantes y dejando un espacio central para que las pruebas puedan construirse. Andrea Serna se ha convertido en la cara de visible del show en el rol de la presentadora , puesto que ya han ocupado en el pasado Margarita Rosa de Francisco, Víctor Mallarino y Taliana Vargas.

Por otra parte, ‘Guajira’ aseguró que “no he pensado en ese tema, mi sueño es mucho más que el dinero. De hecho, si me ponen a elegir entre mi nombre en la copa o el dinero, me quedo con la placa”.