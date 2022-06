“Fue la peor idea”: JLo, tras compartir tarima con Shakira en el Super Bowl

Una nueva polémica surge en el panorama para Shakira, más allá de la que la artista colombiana atraviesa por la separación con el futbolista Gerard Piqué. Ahora, en recientes declaraciones de la cantante JLo, esta reveló que compartir tarima con la barranquillera en el Super Bowl 2020 fue un error.

En este sentido, la diva del Bronx manifestó que no fue una buena idea haber aceptado esta presentación a dúo con la colombiana.

“Que dos personas actúen en el Super Bowl fue la peor idea del mundo”, dijo Jennifer López.

Dicho esto, la artista indicó que el error no fue haber hecho esto con Shakira, sino que lo realmente grave fue haber aceptado el que dos estrellas latinas hubieran compartido escenario en un evento como el Super Bowl.

Ente esa situación, Benny Medina, manager de la cantante, aseguró que “fue un insulto pensar que necesitabas a dos latinas para hacer el trabajo que históricamente ha hecho un artista” y que esto fue lo que realmente indignó a la López.

En Halftime, un documental que saldrá próximamente en la plataforma de streaming Netflix, JLo entregó estas revelaciones y, además, allí se ve que en las prácticas de los ensayos para el show del medio tiempo, a las artistas no se les veía muy cómodas y cordiales.

Por otra parte, una de las influenciadoras referentes de Colombia, Aida Victoria Merlano, ante la situación de Shakira y su relación sentimental, dijo que “debería seguir el ejemplo de JLo”.

La situación que están viviendo Shakira y Gerard Piqué, en medio de una separación, supuestamente por infidelidad, no para de ser tema de conversación en redes sociales. Ante esto, Merlano no se había pronunciado, pero a través de sus historias dio un consejo para la artista barranquillera.

Afirmando que no le gustaba opinar sobre la vida de los demás, jocosamente insistió en que Shakira debería seguir el “ejemplo” de Jennifer López, que luego de llorar por su divorcio, en “una semana” ya estaría de nuevo saliendo con otra persona, sin dejarse afectar por la pena.

“A mí me da como pena opinar de la vida de los demás, así que opinaré, pero muy apenada. ¿Qué pienso yo? Que ella debería seguir el ejemplo de Jennifer López. Claro, porque es que no hay tusa que dure mil años ni huevo que no la cure”, comenzó diciendo la influencer, luego de que sus seguidores le preguntaran sobre la situación de la barranquillera.

Sin embargo, en una siguiente historia continuó explicando su punto para todos aquellos que no sabían el “chisme” completo sobre lo que le había pasado a Jennifer López, aunque Merlano lo resumió en unos cuantos segundos diciendo que lo importante era seguir con su vida, “proyectándose”.

“A mí no me gusta opinar de la vida de los demás, pero resulta que ella (Jennifer López) termina con Álex Rodríguez y llora a moco tendido, los paparazis le hacen una foto y a la semana ya estaba con Ben Affleck. Hágame el favor, una... proyectada, me encantó”, fueron las palabras de Merlano explicando su consejo para Shakira y la forma como, según ella, JLo había logrado salir adelante de su decepción amorosa.