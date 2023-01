Furor en redes: así bailan la ‘Music Sessions # 53’ de Shakira y Bizarrap en Japón

Luego del exitoso lanzamiento de la canción Session # 53 de la cantante colombiana Shakira y el productor y DJ argentino Bizarrap, esta producción se ha convertido en la canción latina que más rápido alcanzó los 100 millones de reproducciones digitales.

El video acumuló 160 millones de vistas en YouTube en la primera semana. La canción también batió el récord de oyentes mensuales de un artista latinoamericano en la plataforma de Spotify, con un total de 68 millones de escuchas.

La producción se caracteriza por lanzar fuertes indirectas a su expareja, el español Gerard Piqué, motivo por el cual en los últimos días ha iniciado a viralizarse diferentes versiones de la canción, desde el género del merengue hasta una balada.

La colombiana fue criticada por figuras españolas que no estuvieron de acuerdo con este lanzamiento contra Piqué. - Foto: Captura de pantalla YouTube @bizarrap

Sin embargo, los bailes no se quedan atrás, ya que desde que salió la canción, diferentes internautas y creadores de contenido han comenzado a mostrar sus propuestas de coreografías para la popular canción.

En ese sentido, un famoso grupo de seis bailarines japoneses llamado ‘Oneonly-Tokyo’ se unió a la tendencia planteada por la barranquillera. No obstante, el famoso grupo decidió plantear un nuevo baile, debido a que los jóvenes son populares por sus respectivas coreografías. Además, cuenta con más de 5 millones de fans en TikTok.

El video compartido en la plataforma ya cuenta con más de 12 millones de reproducciones y varios comentarios, en los que los internautas han elogiado su innovación.

“Hasta en Japón bailan esta canción”, “ahí se ve la grandeza de Shakira”, “este debería ser el trend oficial”, “me encantan las coreografías japonesas”, “bailan mejor que algunos latinos”, “eso sí es bailar bien”, son algunos comentarios de los internautas.

Sony Music confirma colaboración entre Shakira y Karol G: se viene una bomba musical

Desde hace varios días, distintos medios venían especulando con la posibilidad de que Shakira y Karol G trabajarán juntas en un nuevo sencillo musical.

La primera pista de esta posible colaboración la dio hace poco la reguetonera paisa, mientras asistía a un partido de la NBA en Los Ángeles, cuando publicó una fotografía con una camiseta que decía “Te quedó grande”, en clara alusión a la más reciente canción de la barranquillera con el productor argentino Bizarrap.

Con este mensaje, la intérprete de Bichota y Provenza mostraba su apoyo incondicional a Shakira tras su dolorosa separación con el futbolista Gerard Piqué, que ha sido el blanco de las más recientes canciones de la barranquillera: Te felicito, Monotonía y la Shakira | BZRP Music Sessions # 53.

Shakira y Karol G. - Foto: Getty/ AFP

Este último, en solo dos semanas, acumula más de 162 millones de reproducciones en plataformas como Spotify.

Pues bien, se acabaron los rumores: la compañía Sony Music confirmó que en efecto las dos colombianas tienen bastante adelantada una nueva producción, la primera que reunirá las voces de estas dos talentosas artistas y de la que aún no se conoce título, la cual no saldrá, sin embargo, el 2 de febrero, como habían publicado algunos medios, coincidiendo con el cumpleaños de Shakira, que es también el de Piqué.

Es que Shakira no para de dar buenas noticias y sigue demostrando que ‘las mujeres no lloran, las mujeres facturan’. El próximo 4 de marzo, el Museo de los Grammy, ubicado en Los Ángeles, Estados Unidos, inaugurará Shakira: The Grammy Museum Experience, una muestra interactiva sobre la trayectoria musical de la colombiana.

La muestra incluirá objetos de su archivo personal, tres películas y un espacio inmersivo inspirado en su gira El Dorado, la sexta gira mundial de la cantante y compositora barranquillera, realizada en apoyo a su undécimo álbum de estudio, El Dorado, editado en 2017.

“Es un honor exponer el recorrido de mi carrera en el Museo de los Grammy. (...) Estas piezas son testimonio de tantos momentos imborrables que aprecio y estoy muy contenta de poder revivirlos”, afirmó la artista colombiana en un comunicado de prensa emitido por la Academia de la Grabación de Estados Unidos.

Shakira recibiendo el Grammy en 2011. - Foto: Shakira

La institución, organizadora de los prestigiosos premios Grammy que se entregan anualmente, detalló que Shakira: The Grammy Museum Experience busca explorar el legado de la cantautora desde sus orígenes como exponente del rock latino hasta convertirse en una luminosa superestrella en otros géneros como la bachata y el reguetón.