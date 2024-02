Gregorio Pernía tomó radical decisión en ‘La casa de los famosos 4′; Ariadna Gutiérrez reaccionó de forma tajante

Gregorio Pernía abandonó ‘La casa de los famosos 4′

“ Bueno, les cuento, la persona que me alentó a venir aquí fue mi familia, espero no haberles quedado mal, fueron cuatro semanas, en un proceso bien duro, arduo, fue un aprendizaje muy grande. Tuve paciencia, tolerancia, espero no haberme quedado con nada, pensé que era otra cosa, que era diferente ”, comentó, tras ubicarse de pie en el centro de la sala.

“Soy una hueva, me disculpo con todos. Gracias a cada uno de ustedes, me los llevo como una familia, no hay problema con nadie porque no soy una persona rencorosa”, agregó, rompiendo en llanto.